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2023-10-25 17:27:16

施政報告2023｜消息：荃灣綫延長至荃景圍轉乘中鐵綫　港府不擬先建車站待地區發展

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目前港鐵荃灣綫以荃灣為總站，消息指政府決定將其延長至荃景圍站。(資料圖片)

目前港鐵荃灣綫以荃灣為總站，消息指政府決定將其延長至荃景圍站。(資料圖片)

政府早前完成「三鐵三路」公眾諮詢，新一份《施政報告》指出今年底發表的《香港主要運輸基建發展藍圖》將提出「三鐵三路」修訂方案，並加推「兩鐵一路」新項目。其中屬於「三鐵三路」的中鐵綫，錦田至九龍塘一段將增設「東北荃灣」、「東北葵涌」和「荃景圍」3個車站。消息指，荃灣綫將同時西延至「荃景圍」配合。

中鐵綫、東九龍綫等都在施政報告2023中被提及（添馬台fb）

中鐵綫、東九龍綫等都在施政報告2023中被提及（添馬台fb）

荃葵最少3屋邨受惠新車站

消息人士指，「東北荃灣」和「東北葵涌」站分別鄰近石籬邨和象山邨、梨木樹邨，3個車站的實際位置有待研究，希望在荃景圍連接荃灣綫有助分流、使當區受惠更多。他續指，希望可以做到「鐵路加物業」模式發展，惟直言當區或未必有足夠土地。

擬建的「新界東北綫」將途經香園圍，惟消息人士表明車站將不會設於旅檢大樓一帶。(資料圖片)

擬建的「新界東北綫」將途經香園圍，惟消息人士表明車站將不會設於旅檢大樓一帶。(資料圖片)

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香園圍鐵路站不在口岸管制站

至於《藍圖》新增的「兩鐵一路」，包括南北走向的重鐵「新界東北綫」，由香園圍經坪輋、皇后山等地，連接東鐵綫粉嶺站。消息人士指，車站數目和詳情待擬，粉嶺站選址亦將視乎是否由港鐵營運而定。另一條新鐵路為「北環東延綫」，連接羅湖南、文錦渡和坪輋等地。

消息指，「北環東延綫」將由古洞往返坪輋，並在坪輋站供轉乘「新界東北綫」，取代以往「一個大圈」的走線節省乘客車程。至於「新界東北綫」的香園圍車站，消息人士表示暫未仔細研究車站位置，惟表明一定不會在旅檢大樓一帶，計劃時只能盡量拉近車站與旅檢大樓，「希望可以係步行距離。」消息人士又重申，政府會先發展「三鐵三路」，然後才處理較長遠的「兩鐵一路」。

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建車站不營運待啟用「蝕得緊要」

新加坡地鐵的湯申—東海岸線(Thomson-East Coast Line)和環線(Circle Line)，都有車站完成興建大堂、月台和出入口等結構，但因周邊尚未發展而不啟用。被問到香港能否仿傚當地做法，先興建車站待當區發展可隨即啟用，政府消息人士直言本港的鐵路由私人公司營運，若建成車站但沒有收入便會「蝕得緊要」。

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