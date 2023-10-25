施政報告2023｜消息：荃灣綫延長至荃景圍轉乘中鐵綫　港府不擬先建車站待地區發展

政府早前完成「三鐵三路」公眾諮詢，新一份《施政報告》指出今年底發表的《香港主要運輸基建發展藍圖》將提出「三鐵三路」修訂方案，並加推「兩鐵一路」新項目。其中屬於「三鐵三路」的中鐵綫，錦田至九龍塘一段將增設「東北荃灣」、「東北葵涌」和「荃景圍」3個車站。消息指，荃灣綫將同時西延至「荃景圍」配合。

消息人士指，「東北荃灣」和「東北葵涌」站分別鄰近石籬邨和象山邨、梨木樹邨，3個車站的實際位置有待研究，希望在荃景圍連接荃灣綫有助分流、使當區受惠更多。他續指，希望可以做到「鐵路加物業」模式發展，惟直言當區或未必有足夠土地。

香園圍鐵路站不在口岸管制站

至於《藍圖》新增的「兩鐵一路」，包括南北走向的重鐵「新界東北綫」，由香園圍經坪輋、皇后山等地，連接東鐵綫粉嶺站。消息人士指，車站數目和詳情待擬，粉嶺站選址亦將視乎是否由港鐵營運而定。另一條新鐵路為「北環東延綫」，連接羅湖南、文錦渡和坪輋等地。

消息指，「北環東延綫」將由古洞往返坪輋，並在坪輋站供轉乘「新界東北綫」，取代以往「一個大圈」的走線節省乘客車程。至於「新界東北綫」的香園圍車站，消息人士表示暫未仔細研究車站位置，惟表明一定不會在旅檢大樓一帶，計劃時只能盡量拉近車站與旅檢大樓，「希望可以係步行距離。」消息人士又重申，政府會先發展「三鐵三路」，然後才處理較長遠的「兩鐵一路」。