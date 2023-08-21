施政報告2023｜狄志遠倡盡快實行雙普選　稱同時有助提升生育率

新思維舉行記者會發表施政報告建議書，當中以異中求同，同中存異為主題，建議政府聆聽民意，盡快實施雙普選，包括在2025年立法會選舉，直選議席應增至總議席的一半。新思維主席、立法會議員狄志遠指如果沒有民主制度，社會失衡會導致出現社會矛盾，年輕人對社會前景沒有信心，自然不願意生育下一代受苦；當市民對社會有歸屬感，認為可讓下一代在開心的土壤中生活，則會積極考慮生育，他認為提供資助鼓勵生育並不可行。

新思維又指中央政府及香港政府和香港市民互不信任，在此情況下民主政制寸步難進，香港政府應盡力跟香港市民收復及建立互信，最基本就是聆聽民意，兼聽不同聲音，在政府的體制及議會選舉中表達出來。