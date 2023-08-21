施政報告2023｜狄志遠倡盡快實行雙普選　稱同時有助提升生育率

新思維舉行記者會發表施政報告建議書，當中以異中求同，同中存異為主題，建議政府聆聽民意，盡快實施雙普選，包括在2025年立法會選舉，直選議席應增至總議席的一半。新思維主席、立法會議員狄志遠指如果沒有民主制度，社會失衡會導致出現社會矛盾，年輕人對社會前景沒有信心，自然不願意生育下一代受苦；當市民對社會有歸屬感，認為可讓下一代在開心的土壤中生活，則會積極考慮生育，他認為提供資助鼓勵生育並不可行。
新思維又指中央政府及香港政府和香港市民互不信任，在此情況下民主政制寸步難進，香港政府應盡力跟香港市民收復及建立互信，最基本就是聆聽民意，兼聽不同聲音，在政府的體制及議會選舉中表達出來。
另外，對於政府設立不同的諮詢委員會，新思維建議增加不同界別人士，而非主要均來自商界或某政治光譜，不足為政府提供全面的政策意見。政黨建議政府擴大諮詢委員會的人數，包含不同背景、理念的人，有助城市多元發展。
狄志遠籲改善在囚人士環境及膳食
改善在囚人士權益方面，新思維建議當局將防暑物資列入「認可交來物品」，例如退熱貼、小型電風扇，幫助囚友應付酷熱環境；改造院所原有設施，例如塗上隔熱油漆、新增強力抽風機，減少院所内悶焗情況；引入並嚴格執行「極端酷熱天氣警告」指引，在警告生效期間適時讓囚友休息。在囚人士膳食方面，過去數年食材成本不變，新思維指大眾擔憂囚友營養需求會否受影響，建議公開懲教院所餐單的營養數據，若不符合標準應重新制定囚犯餐單。
作為社會福利界議員，狄志遠續反對政府削減社署整筆撥款計劃的1%開支、倡議將照顧者津貼恆常化、增設「社區服務劵」及「聘請傭工津貼」、設立「失業支援計劃」，豁免「長者生活津貼」審查、豁免「長者生活津貼」審查等。