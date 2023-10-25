施政報告2023｜環保政策著墨不多 綠領行動：政策空泛

行政長官李家超發表其任內第二份施政報告，其中就環保方面公布加強建築物節能減碳、推動使用電動私家車及提升充電配套，以及制定香港氫能發展策略等目標。環保團體綠領行動回應環保政策指，樂見政府將2050碳中和納入施政報告內，且明就年4月將推行垃圾收費，將在2024年內逐步在全港所有公屋安裝智能回收桶等；惟認為，施政報告在環保方面著墨不多，政策空泛。

綠領行動表示，環保署由去年10月起開展公屋廚餘收集試驗計劃，短期目標是在2023至24年度擴至全港約百幢公屋樓宇，計劃日後逐步擴展至全港更多公共屋邨，以配合垃圾收費實施。本會樂見政府進一步擴展計劃至全港1,500棟公屋。

私樓廚餘棄置未被關注

綠領行動又指，私樓的廚餘棄置量也是值得關注的一環，惟《報告》並無將計劃擴展至私樓，本會為此感到失望，亦反映政府推動廚餘回收政策思慮不周亦缺乏承擔；建議政府全力承擔這筆費用，為全港屋苑設置回收箱，方便市民回收。至於「N無大廈」及單棟樓，則設置社區回收站，方便市民一站式回收廚餘及其他回收物。

世界自然基金會香港分會歡迎推動新能源交通產業

世界自然基金會香港分會（WWF）歡迎政府推動新能源交通產業，期待不久將來在香港看到可再生能源和綠色交通的廣泛應用。同時，WWF期待《香港生物多樣性策略及行動計劃》的更新，亦希望政府跟從《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》的目標和指標，於2030年停止並扭轉生物多樣性損失。



然而，WWF亦認為保育政策著墨不多，呼籲政府積極為北部都會區爭取濕地城市認証、根據《香港氣候行動藍圖2050》中確立的原則，制定現有和未來建築和基礎設施的氣候適應計畫，及在沒有進行全面海洋空間規劃的情況下撤回交椅洲人工島填海計劃。