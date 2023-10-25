施政報告2023｜病人跨境運送服務研原車直送　消息人士：內地澳門救護車毋須開路　市民遇見可「打卡」

現時在內地患病或受傷的香港居民，如獲本港和內地雙方醫護人員協商及同意，可乘搭內地救護車至邊境管制站，再轉乘本港救護車往醫院。新一份《施政報告》提到，港府正與大灣區其他城市商討救護車跨境運送病人服務，把病人「點對點」在醫院之間運送。消息人士強調，安排只是由邊境「過車」改為原車直接運送，而內地或澳門的救護車亦可自行在本港道路行走，笑言市民若遇上可以「打下卡」。
現時每年百多人跨境「過車」
政府消息人士解釋，目前討論主要集中澳門和深圳，服務只限情況穩定兼無法自行返港繼續接受治療的病人使用，「如果跌斷腳都可以自行搭其他交通工具，用得嘅應該都有醫療狀況」，又稱現行「過車」服務每年都只有一百多位病人使用。
以港人需要南下治療為例，港方不一定要派出醫護人員往內地或澳門，因車上執行跨境運送任務的內地或澳門醫護人員，都要經兩地機構認證，如在港取得有限度註冊，亦因此運送期間如不幸出現緊急情況，他們都可作出搶救。
外地救護車在港須有相關保險
消息指，使用服務的病人需要先取得兩地主診醫生同意，服務雖然較多為港人由內地返港治療，但內地人和澳門人亦可以受惠。被問到外地救護車進入本港境內道路的安排細節，消息人士說車輛在港方路面行走都要有相關責任保險，車上醫護人員完成任務後需要隨車離開。
他續稱，救護車運送非緊急病人，因而毋須響號和由警方開路，笑言市民或會遇上內地或澳門救護車逕自在香港馬路行走，「有機會『打下卡』」。