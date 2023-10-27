熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-27 13:39:27

施政報告2023｜盧寵茂：跨境救護車首要做到「南向」　即時搶救病人非服務對象

分享：
施政報告2023｜盧寵茂：跨境救護車首要做到「南向」　即時搶救病人非服務對象(羅庸軒攝)

施政報告2023｜盧寵茂：跨境救護車首要做到「南向」　即時搶救病人非服務對象(羅庸軒攝)

醫務衛生局局長盧寵茂等今日(27日)出席《行政長官2023年施政報告》記者會，闡述《施政報告》中涉及其政策範疇的相關措施。被問到報告中提出大灣區醫療協作，研究成立的跨境救護車的服務對象是否內地回港的人士時，盧寵茂指首要做到「南向」，即內地和澳門來港，惟服務對象是需要住院的病人，並非需要即時搶救的病人。

Ad Block
施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖）

施政報告2023｜救護車機械及人員由港預先審批

盧寵茂說，所謂跨境救護車稱作救護直通車，由於目前在大灣區城市均有跨界直通服務，因此政府期望做到病人直通的服務，並會確保病人在運送過程的安全，救護車運作的理念是以醫院作點對點的運送，希望能夠找到相對的醫院預先做評核，無論救護車、機械、攜載的藥物及救護人員都是由香港預先審批，現時首要做到「南方」，即由內地或澳門來港。

他強調，救護直通車的服務是給需要住院的病人，並非即時需要搶救的病人，例如內地遇上交通意外人士，因為這樣不符合救援原則的安全性，相關病人會在當地醫院情況穩定後，若認為適合或需要轉到本港時，當局才會啟動醫院與醫院之間的點對點救護直通車。

施政報告2023｜「1+」新藥審批機制盼達國際認可    不完全採用內地標準

另外，盧寵茂指在下月1日起，香港會在現行藥物制度下設立「1+」新藥審批機制，只取得一個審批機構註冊評審的藥物，並符合本地的臨床數據要求和經專家認可後，都可以註冊在香港使用，希望建立一套國際認可的審批新藥機制。

被問到為何香港不採用內地藥監局審批新藥機制，而要自己創立一套審批新藥的獨立機制時，盧寵茂回應說，香港作為國家聯通國際的窗口，故希望建立一套國際認可的審批機制，而並非完全採用內地審批新藥機制。他解釋，現時大灣區發展給予香港很好的機遇，可以利用大灣區的病人數量，配合香港科研的臨床優勢，吸引跨國藥物和機械企業來港做研發，有關成果再在大灣區試行，認為是發揮好「一國兩制」下「兩制」的優勢。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受