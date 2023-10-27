施政報告2023｜盧寵茂：跨境救護車首要做到「南向」　即時搶救病人非服務對象

醫務衛生局局長盧寵茂等今日(27日)出席《行政長官2023年施政報告》記者會，闡述《施政報告》中涉及其政策範疇的相關措施。被問到報告中提出大灣區醫療協作，研究成立的跨境救護車的服務對象是否內地回港的人士時，盧寵茂指首要做到「南向」，即內地和澳門來港，惟服務對象是需要住院的病人，並非需要即時搶救的病人。

施政報告2023｜ 救護車機械及人員由港預先審批

盧寵茂說，所謂跨境救護車稱作救護直通車，由於目前在大灣區城市均有跨界直通服務，因此政府期望做到病人直通的服務，並會確保病人在運送過程的安全，救護車運作的理念是以醫院作點對點的運送，希望能夠找到相對的醫院預先做評核，無論救護車、機械、攜載的藥物及救護人員都是由香港預先審批，現時首要做到「南方」，即由內地或澳門來港。

他強調，救護直通車的服務是給需要住院的病人，並非即時需要搶救的病人，例如內地遇上交通意外人士，因為這樣不符合救援原則的安全性，相關病人會在當地醫院情況穩定後，若認為適合或需要轉到本港時，當局才會啟動醫院與醫院之間的點對點救護直通車。

施政報告2023｜「1+」 新藥審批機制盼達 國際認可 不完全採用內地標準

另外，盧寵茂指在下月1日起，香港會在現行藥物制度下設立「1+」新藥審批機制，只取得一個審批機構註冊評審的藥物，並符合本地的臨床數據要求和經專家認可後，都可以註冊在香港使用，希望建立一套國際認可的審批新藥機制。

被問到為何香港不採用內地藥監局審批新藥機制，而要自己創立一套審批新藥的獨立機制時，盧寵茂回應說，香港作為國家聯通國際的窗口，故希望建立一套國際認可的審批機制，而並非完全採用內地審批新藥機制。他解釋，現時大灣區發展給予香港很好的機遇，可以利用大灣區的病人數量，配合香港科研的臨床優勢，吸引跨國藥物和機械企業來港做研發，有關成果再在大灣區試行，認為是發揮好「一國兩制」下「兩制」的優勢。