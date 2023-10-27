施政報告2023｜研強制醫護公營服務年期「壽終正寢」？盧寵茂：絕不會用這個很差形容詞

盧寵茂表示，自己不會用「壽終正寢」4個字，認為是很差的形容詞。(資料圖片/李睿哲攝)

近年公營醫療系統人手短缺，政府早前曾研究立法要求醫護人員在公營醫療系統服務一定年期，惟在新一份《施政報告》中並未提到。醫衛局局長盧寵茂今日(27日)出席《行政長官2023年施政報告》記者會時，被問到強制醫護公營服務年期是否「壽終正寢」時，盧寵茂表示絕對不會用「壽終正寢」4個字，強調是很差的形容詞。

施政報告2023｜ 盧 稱仍有 考慮方案

盧寵茂說，所有政策若能夠加強人手，當局都會用，惟「我絕對唔會用『壽終正寢』呢4個字，呢個係好差的形容詞」。他解釋，所有政策現在不適合，不代表將來不適合，就算現時適合推行的政策，亦不代表將來會繼續做，當局會採取以民為本的方針，最重要幫助市民的政策，政府都會實行。

他續稱，現時仍有考慮有關方案，但他不喜歡坊間採用「強制服務」的字眼，因為醫科生在公立醫院實習，不但可以服務市民，亦可以從中累積實戰經驗，對醫生日後即使到私營機構發展亦很有幫助。他表示，當局會採取不同政策補充人手，包括培訓、從外地輸入人手等，如果現有政策足以改善人手問題，當局就不需要立法規管。

前特首林鄭月娥在2019年推行《逃犯修例》修訂，惹來社會爭議，最終她宣布收回相關修例，當時她形容政府修例的工作「完全失敗」，修例建議目前已經「壽終正寢」，又形容「壽終正寢」是一個「斬釘截鐵」的說法。