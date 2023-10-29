施政報告2023｜社協︰一人居住面積少於7平方米應定為劣質劏房

社協指，「最低標準」的定義，除考慮建築物的安全程度，亦要顧及單位宜居性和住戶負擔能力，建議的9項標準涉及居住面積、居所高度、單位戶數、單位間格物料、單位設備、單位通風設施、建築安全、租金水平及樓宇管理，例如一人居所面積少於7平方米、二人或以上的人均居住面積就不應該少於5.5平方米；處所樓底低於1.8平方米或分上下格出租；單位分租多於5伙、沒有將分隔廚房及廁所、沒有透氣窗等均屬於「劣質劏房」。

劏房有「最低住屋標準」需嚴格執法

社協擔心安置政策不完善，無家可歸，很容易出現像90代的床位寓所條例政策，當時只有數百籠屋居民安獲安置，其餘的人只是由被關閉的籠屋搬往非法籠屋。社協指，最低標準劏房有了嚴格定義後。任何不符合劏戶將會被評定為「劣質劏房」；業主有6個月內改善，若如6個月內仍未有改善，將不可再作出租，有違反者，即屬犯罪須嚴懲；又建議政府在2年內完成立法，並設立全港劏房登記制度，5年內全面展開取締籠屋、板間房及劏房工作，並取消《床位寓所條例》，完全禁止經營籠屋。