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2023-10-29 19:30:00

施政報告2023｜社協︰一人居住面積少於7平方米應定為劣質劏房

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港府成立「解決劏房問題」工作組，為劏房居住環境設定最低標準。(資料圖片)

港府成立「解決劏房問題」工作組，為劏房居住環境設定最低標準。(資料圖片)

施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，以10個月時間作深入研究；社區組織協會指，參考香港公共房屋的編配、擠迫戶標準及聯合國對適切居所標準，以目前全港近 11 萬戶劏房推算及前線觀察，估計全港約三成的劏房單位並不符合「最低住屋標準」。

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社協︰一人居住面積少於7平方米應定為劣質劏房

社協︰一人居住面積少於7平方米應定為劣質劏房

倡9項最低住屋標準

社協指，「最低標準」的定義，除考慮建築物的安全程度，亦要顧及單位宜居性和住戶負擔能力，建議的9項標準涉及居住面積、居所高度、單位戶數、單位間格物料、單位設備、單位通風設施、建築安全、租金水平及樓宇管理，例如一人居所面積少於7平方米、二人或以上的人均居住面積就不應該少於5.5平方米；處所樓底低於1.8平方米或分上下格出租；單位分租多於5伙、沒有將分隔廚房及廁所、沒有透氣窗等均屬於「劣質劏房」。

社協建議不符合「最低住屋標準」的九項準則。

社協建議不符合「最低住屋標準」的九項準則。

劏房有「最低住屋標準」需嚴格執法

社協擔心安置政策不完善，無家可歸，很容易出現像90代的床位寓所條例政策，當時只有數百籠屋居民安獲安置，其餘的人只是由被關閉的籠屋搬往非法籠屋。社協指，最低標準劏房有了嚴格定義後。任何不符合劏戶將會被評定為「劣質劏房」；業主有6個月內改善，若如6個月內仍未有改善，將不可再作出租，有違反者，即屬犯罪須嚴懲；又建議政府在2年內完成立法，並設立全港劏房登記制度，5年內全面展開取締籠屋、板間房及劏房工作，並取消《床位寓所條例》，完全禁止經營籠屋。

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