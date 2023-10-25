施政報告2023｜稱見生育率屢跌故派錢鼓勵　李家超：若不推政策難逆轉 (更新)

施政報告2023｜被問社會有希望才助生育 李：社會每一份子都應在其角色作貢獻

就派2萬元谷生育方面，李家超指明白生育是個人問題，涉及的問題亦很多，但考慮了外國的經驗，香港生育率由2.1%跌至0.9%，若不推出政策，下跌的情況難逆轉，「下跌趨勢好難逆轉，如果唔做任何嘢逆轉可能性低」，因此決定推出生育政策，最重要是向市民發出強烈的訊息，政府非常支持生育，亦讓他們明白政府會從多方面提供支援。

他續稱，2萬元鼓勵生育是有些幫助，同時政府有稅項扣除，最高限額兩成至12萬元，同時在資助出售單位會有優先安排方案，政府會有「家有初生優先選樓計劃」。

被問到鼓勵生育除了派錢和上樓，還要考慮社會的未來和希望，對於今次《施政報告》有幾大程度能說服年輕一代願意在港生育時，而當中提供2萬元生育資助，款項連聘請陪月亦不足夠，如此是否能真正推動年輕人生育，李家超回應指，政府審視多地鼓勵生育措施後，在外地經驗已明確指出政府措施並推動市民決定生育主要導向，政府不能不做，因此不論金額如何，都是為了顯示政府鼓勵生育的意願。他強調政府要「惠民生、添幸福」，方法是「謀發展、拼經濟」、政府有帶頭作用，社會每一份子都應在其角色作出貢獻。

施政報告2023｜稱下調股票印花稅與財政司意見一致

李家超又指，下調股票印花稅至0.1%，是回到上一次增加前的水平，以確保股市流動性，同時能夠與外國競爭，惟政府須考慮收入有沒有受影響。被問到《施政報告》中下調股票印花稅，是否想架空財政司司長，李家超回應指，在增加股市流動性、樓市辣招緩減措施等，與財政司司長意見一致，認為「現在是時間要做嘢啦！」認為財政司司長向他提供的意見專業，相信能確保措施可處理市場、社會訴求。

至於樓市減辣，李家超指最初推出辣招時，本港樓價和炒賣活動活躍，當局審視在環球高息、樓價調整等不同方面，都有挑戰，財富效應令部分經濟活動受影響。他指，現時已再無炒賣活動，審視整體樓市情況後，決定將額外印花稅適用年期由3年縮短至2年，買家和新住宅印花稅減半等，認為能藉此鼓勵外來人才落地生根。

施政報告2023｜指報告須全面貫徹「一國兩制」方針

此外，李家超指，今次報告的内容比上年多，因爲希望盡量吸納不同意見，他指在撰寫時主要是按照三個理念，包括貫徹一國兩制、發展經濟及改善民生，讓市民受惠。他又說，他的施政方向上任至今沒有變，分析香港的優點、機遇、弱點及威脅，檢視本港整體内部及涉外形勢，認爲一定要加強本港的優勢，亦要補短板和化風險。他指施政目標首要是加強治理，加強體系建設、執行效能及執行效果，否則即使有再好的願景，都未必能夠落實，重申政府會在明年內完成《基本法》23條立法。