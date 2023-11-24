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2023-11-24 17:38:58

施政報告2023｜立法會通過致謝議案　謝偉俊：萬事俱備，只欠民心

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施政報告2023｜立法會通過致謝議案　謝偉俊：萬事俱備，只欠民心

施政報告2023｜立法會通過致謝議案　謝偉俊：萬事俱備，只欠民心

立法會今日通過施政報告致謝議案選委會界別議員謝偉俊在會上發言時指，本屆政府非常積極解決很多「老大難」問題，但關注在「由治及興」要發展經濟的階段，重點仍放在國安及保安事宜，擔心錯判形勢和缺乏前瞻性。謝偉俊引述報章評論指，特區政府最懶惰的做法是凡事緊隨中央口徑，質疑是否符合香港利益，以及是否中央樂見，政府要思考在國際事件上要緊跟國家表態，抑或根據香港定位進行微調，避免表態太快及「太盡」。

謝偉俊欠民心支持下工作會事倍功半

謝偉俊指出，報告亦多用「我」、「我們」等字眼，比較少用「你」、「你們」等字眼，關注市民聽完後會否感到窩心，抑或認為當局交代宏觀口號和政績工程。他形容施政報告萬事俱備，只欠民心，認為報告未能真正觸及市民，而在欠缺民心支持下，政府工作會事倍功半。他又認為施政報告對中產著墨相當少，但中產有如足球場上的中場球員美斯，如果中場踢不好，其他事情亦辦不成。

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至於工聯會選委會界別議員黃國則認為，施政報告在勞工方面涵蓋不足，形容「講得不多、做得不夠」他認為施政報告未有針對問題核心，而是採取最簡單和最懶的辦法，就是以輸入人才和勞工解決勞動力不足問題，而沒有考慮改善本地就業質素。

政府會分析議員意見

行政長官李家超感謝立法會通過致謝議案，他感謝議員在連續三日的辯論期間提出不同意見，政府會細心分析和考慮，讓落實相關措施時更切合市民的需要和期望。他又指和團隊會繼續以不同方式，增進在施政過程中和立法會的交流和協作，推動行政立法關係更上層樓，為「愛國者治港」創造更大價值和力量。

李家超重申今年施政報告以「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」為主題，闡述了香港需要發展的新領域和新方向。而施政報告是他對香港未來的展望和承諾，政策措施是經詳細考慮市民和社會各界的意見後而制訂，是屬於每一位市民的施政報告。

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