施政報告2023｜立法會通過致謝議案　謝偉俊：萬事俱備，只欠民心

立法會今日通過施政報告致謝議案，選委會界別議員謝偉俊在會上發言時指，本屆政府非常積極解決很多「老大難」問題，但關注在「由治及興」要發展經濟的階段，重點仍放在國安及保安事宜，擔心錯判形勢和缺乏前瞻性。謝偉俊引述報章評論指，特區政府最懶惰的做法是凡事緊隨中央口徑，質疑是否符合香港利益，以及是否中央樂見，政府要思考在國際事件上要緊跟國家表態，抑或根據香港定位進行微調，避免表態太快及「太盡」。

謝偉俊 ： 欠民心支持下工作會事倍功半

謝偉俊指出，報告亦多用「我」、「我們」等字眼，比較少用「你」、「你們」等字眼，關注市民聽完後會否感到窩心，抑或認為當局交代宏觀口號和政績工程。他形容施政報告萬事俱備，只欠民心，認為報告未能真正觸及市民，而在欠缺民心支持下，政府工作會事倍功半。他又認為施政報告對中產著墨相當少，但中產有如足球場上的中場球員美斯，如果中場踢不好，其他事情亦辦不成。