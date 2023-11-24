施政報告2023｜立法會通過致謝議案　謝偉俊：萬事俱備，只欠民心

立法會今日通過施政報告致謝議案，選委會界別議員謝偉俊在會上發言時指，本屆政府非常積極解決很多「老大難」問題，但關注在「由治及興」要發展經濟的階段，重點仍放在國安及保安事宜，擔心錯判形勢和缺乏前瞻性。謝偉俊引述報章評論指，特區政府最懶惰的做法是凡事緊隨中央口徑，質疑是否符合香港利益，以及是否中央樂見，政府要思考在國際事件上要緊跟國家表態，抑或根據香港定位進行微調，避免表態太快及「太盡」。
謝偉俊：欠民心支持下工作會事倍功半
謝偉俊指出，報告亦多用「我」、「我們」等字眼，比較少用「你」、「你們」等字眼，關注市民聽完後會否感到窩心，抑或認為當局交代宏觀口號和政績工程。他形容施政報告萬事俱備，只欠民心，認為報告未能真正觸及市民，而在欠缺民心支持下，政府工作會事倍功半。他又認為施政報告對中產著墨相當少，但中產有如足球場上的中場球員美斯，如果中場踢不好，其他事情亦辦不成。
至於工聯會選委會界別議員黃國則認為，施政報告在勞工方面涵蓋不足，形容「講得不多、做得不夠」。他認為施政報告未有針對問題核心，而是採取最簡單和最懶的辦法，就是以輸入人才和勞工解決勞動力不足問題，而沒有考慮改善本地就業質素。
政府會分析議員意見
行政長官李家超感謝立法會通過致謝議案，他感謝議員在連續三日的辯論期間提出不同意見，政府會細心分析和考慮，讓落實相關措施時更切合市民的需要和期望。他又指和團隊會繼續以不同方式，增進在施政過程中和立法會的交流和協作，推動行政立法關係更上層樓，為「愛國者治港」創造更大價值和力量。
李家超重申今年施政報告以「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」為主題，闡述了香港需要發展的新領域和新方向。而施政報告是他對香港未來的展望和承諾，政策措施是經詳細考慮市民和社會各界的意見後而制訂，是屬於每一位市民的施政報告。