施政報告2023｜立法會「G19」聯盟倡留人才及培養人才　引入子女教育開支免稅額

立法會「G19」聯盟與行政長官李家超會面，提交施政報告建議書，當中有3大重點，分別是人口及人才政策、粵港澳合作和促進向上流動。首先，「G19」指除了對外「搶人才」之外，培養人才及留住人才同樣重要，建議推出「累進式子女免稅額」，首名子女免稅額增至15萬元、第2名子女增至20萬元、第3名或以上的子女每人再增至25萬元；提供2萬元「新生嬰兒現金津貼」；引入子女教育開支免稅額，每年12萬元。
人才政策方面，建議強化「高端人才通行證」配套，提供更多不同類型的「人才公寓」及相關津貼等，降低外來人才的居住成本；落實新的「資本投資者入境計劃」的詳情，建議投資門檻為不少於3,000萬港元；研究制訂一般性的輸入移民政策。
「G19」倡降低港珠澳大橋收費
第二，深化粵港澳合作方面，建議將港珠澳大橋定位由貨運為主，加強為客運貨運皆宜，並全面降低大橋相關收費、便利通關安排及增加配套設施，做到「利民便商」；增加「港車北上」配額，精簡申請程序，完善驗車和保險配套；參考橫琴及澳門「合作查驗、一次放行」，即俗稱兩地一檢的做法，簡化經大橋往返香港和珠海的人員及貨物通關安排，並逐步推廣至其他合適的跨境口岸；大幅降低大橋私家車收費，提高使用誘因及大橋競爭力。
最後，「G19」建議推出「本少利大」的措施活化居屋第二市場，促進社會向上流動，建議將單位按揭保證期由「30年減樓齡」放寬至「60年減樓齡」，買家可向銀行爭取更長按揭年期，降低每期還款額，讓市民更易透過居屋第二市場成功上車，騰出更多公屋單位，向上流動。