施政報告2023｜立法會「G19」聯盟倡留人才及培養人才　引入子女教育開支免稅額

立法會「G19」聯盟與行政長官李家超會面，提交施政報告建議書，當中有3大重點，分別是人口及人才政策、粵港澳合作和促進向上流動。首先，「G19」指除了對外「搶人才」之外，培養人才及留住人才同樣重要，建議推出「累進式子女免稅額」，首名子女免稅額增至15萬元、第2名子女增至20萬元、第3名或以上的子女每人再增至25萬元；提供2萬元「新生嬰兒現金津貼」；引入子女教育開支免稅額，每年12萬元。

人才政策方面，建議強化「高端人才通行證」配套，提供更多不同類型的「人才公寓」及相關津貼等，降低外來人才的居住成本；落實新的「資本投資者入境計劃」的詳情，建議投資門檻為不少於3,000萬港元；研究制訂一般性的輸入移民政策。