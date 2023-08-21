施政報告2023｜自由黨倡重塑「不夜城」　張宇人：令我可以與孫女去蘭桂坊「劈酒」

自由黨會見行政長官李家超，提交施政報告建議書，當中指經過3年疫情，市民和旅客的生活及消費模式有所改變，香港欠缺夜市活動，影響內地旅客訪港及留港過夜的意欲，建議發展「夜市經濟」，在地區設立特色市集、在啟德遊輪碼頭、西九文化區等開設夜市場，在適合地區以「朝行晚拆」方式開設短期夜市。自由黨又指長遠可參考泰國、南韓、台灣等地做法，開設長期的大型夜市，及推動不同業界參與，如推電影午夜場優惠價、私人商場夜間營業並提供購物飲食優惠等。自由黨續指政府部門需積極配合，如要求一些為市民提供辦證服務的部門，特別安排人手在晚上辦公，讓市民可在晚上申領辦證，毋須在日間請假，務求做到不止在日間，連夜間也有社會經濟活動，配合國家24小時經濟發展，重塑香港「不夜城」。

其中自由黨黨魁、行政會議成員張宇人指，在繳交昂貴鋪租的食肆門口「推車仔」不是夜市的想法，不認為特區政府是意指這種夜市。他指想促進夜經濟，其實是想如何令大家晚些回家，如何令到他這些「老人家」晚上12時都可以與孫女到蘭桂坊「劈酒」。