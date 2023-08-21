施政報告2023｜自由黨倡重塑「不夜城」　張宇人：令我可以與孫女去蘭桂坊「劈酒」

自由黨會見行政長官李家超，提交施政報告建議書，當中指經過3年疫情，市民和旅客的生活及消費模式有所改變，香港欠缺夜市活動，影響內地旅客訪港及留港過夜的意欲，建議發展「夜市經濟」，在地區設立特色市集、在啟德遊輪碼頭、西九文化區等開設夜市場，在適合地區以「朝行晚拆」方式開設短期夜市。自由黨又指長遠可參考泰國、南韓、台灣等地做法，開設長期的大型夜市，及推動不同業界參與，如推電影午夜場優惠價、私人商場夜間營業並提供購物飲食優惠等。自由黨續指政府部門需積極配合，如要求一些為市民提供辦證服務的部門，特別安排人手在晚上辦公，讓市民可在晚上申領辦證，毋須在日間請假，務求做到不止在日間，連夜間也有社會經濟活動，配合國家24小時經濟發展，重塑香港「不夜城」。
其中自由黨黨魁、行政會議成員張宇人指，在繳交昂貴鋪租的食肆門口「推車仔」不是夜市的想法，不認為特區政府是意指這種夜市。他指想促進夜經濟，其實是想如何令大家晚些回家，如何令到他這些「老人家」晚上12時都可以與孫女到蘭桂坊「劈酒」。
提倡推出「累進式子女免稅額」鼓勵生育
鼓勵生育方面，自由黨提倡推出「累進式子女免稅額」，首名子女可免稅15萬元，第2名子女倍增至30萬元，第3名子女再倍增至60萬元，加大力度鼓勵市民生育。該黨又建議政府推出外傭開支可作扣稅，扣稅金額可以外傭最低工資作為基數，鼓勵年輕家庭在生育後僱用外傭，並可釋放婦女勞動力。為協助更多家庭應付生育後所面對的困難，建議政府增撥資源向本港以及新來港家庭提供一站式諮詢服務，協助他們在產前至子女就學階段獲得相應支援，例如產前檢查、胎教、陪產及陪月、托兒及申請報讀學校等。
為吸引人才來港發展，自由黨建議全面豁免外來人才買家印花稅、加快簽證效率、提供住房補貼及人才公寓等。政黨認為政府應檢討「補充勞工計劃」，只要僱主證明在指定時間內未能在本港聘得合適人手，不論任何工種均可透過「補充勞工計劃」輸入外勞。此外，因應近期本港樓市疲弱，加上美國持續加息對本港經濟帶來負面影響，自由黨認為政府需考慮樓市「辣招」是否已失卻意義，現時應全面撤銷樓市「辣招」，以穩定樓市並增加市民消費力。
促盡快交代明日大嶼及北部都會區時間表
增加土地及房屋供應方面，自由黨促請特區政府盡快向社會清晰交代「明日大嶼」及「北部都會區」的短、中、長期發展藍圖及時間表。該黨認為政府在發展北部都會區時，需以解決市民住房問題為目標，可興建更多公屋、私營房屋、人才公寓，還要有相配套的就業職位，以減少居民跨區工作的成本，並要有商業、創科、學校及其他社區設施等，例如安老及託兒設施，以更好地滿足「職住平衡」的需求。該黨又提議盡快研究發展郊野公園邊陲地、積極徵收新界「祖堂地」、採用「一地多用」模式發展政府用地、加大力度推動土地共享先導計劃，促進公私營合作等。