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2023-10-16 09:59:46

施政報告2023｜鄧家彪盼交代告別劏房時間表　讓幼童離開劣質居所

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鄧家彪 (資料圖片)

鄧家彪希望一份《施政報告》會交代告別劏房時間表，讓幼童離開劣質居所。(資料圖片)

特首李家超將於下周三(25日)發表上任後第二份《施政報告》。工聯會立法會議員鄧家彪在電台表示，希望《施政報告》能夠做到「兩個確保」，包括確保繼續造地及協助年輕家庭首置，而且期望《施政報告》會交代告別劏房時間表，讓幼童離開劣質劏房。

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社區組織協會幹事施麗珊。(蘇文傑攝)

施麗珊期望下周三發表的《施政報告》，能關注貧窮兒童課外學習及潛能發展需要。(資料圖片)

確保持續造地和助年輕家庭首置

鄧家彪表示，香港有4萬名18歲以下兒童及青年居住在劏房，有專家指兒童居於劏房會影響視力、脊椎和腦部發展，舊年《施政報告》提出逾百個績效指標，惟沒有告別劏房時間表。他希望下周三發表的《施政報告》會有所交代，認為當局讓幼童離開劣質劏房，是考驗施政能力。

對於有傳新一份《施政報告》會就樓市措施「撤辣」或「減辣」，鄧家彪期望當局做到「兩個確保」，包括確保持續造地不變，避免樓價問題重蹈覆轍，以及確保怎樣幫助年輕家庭首次置業。

社協籲關注貧窮童課外學習需要

社區組織協會副主任施麗珊在同一節目表示，社協在今年8月調查發現，六成的貧窮兒童在整個暑假沒有活動，部分小朋友是有音樂或繪畫潛能，惟因缺乏資源，只能自學。她指政府推出不少針對支援清貧家庭兒童的項目，例如兒童發展基金、共創明TEEN計劃，但金額及名額較少，呼籲特首在新一份《施政報告》關注貧窮兒童課外學習及潛能發展需要。

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