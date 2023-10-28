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2023-10-28 18:58:40

施政報告2023｜重推啟德綠色運輸系統惟不駁觀塘　林世雄：研建行人天橋連接

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施政報告2023｜重推啟德綠色運輸系統惟不駁觀塘　林世雄：研建行人天橋連接

施政報告2023｜重推啟德綠色運輸系統惟不駁觀塘　林世雄：研建行人天橋連接。（有線電視新聞截圖）

新一份《施政報告》提出重推曾胎死腹中的啟德集體運輸系統，料連接啟德跑道區至港鐵啟德站。運輸及物流局局長林世雄表示，啟德綠色集體運輸系統，在技術上難接駁到觀塘海濱，當局會檢視現有的多元組合系統，包括興建行人天橋連接觀塘區；又指，有3個新運輸系統適用於本港。

料有助觀塘山上居民接駁港鐵

林世雄今日（28日）在記者會上表示，東九龍集體運輸系統將會接駁港鐵彩虹站和油塘站，並途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達等，將會透過行人通道，接駁安達臣道一帶，相信能有助觀塘山上居民接駁到港鐵系統；而啟德的集體運輸系統則會連接跑道區和港鐵啟德站。

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不駁觀塘因技術困難、成本高

新方案將放棄駁通觀塘海濱，林世雄則指，當局早前的研究發現，將集體運輸系統駁到舊區，在技術上相當困難，成本亦較高，故新方案亦會繼續以郵輪碼頭為終點，並會檢視現時的多元組合系統，包括興建行人天橋系統，以接駁到觀塘區。

3個運輸系統適用於本港

而當局已探討過不多綠色運輸系統，初步認為雲巴、智軌和巴士快速公交系統均是技術上適合用於香港，將於明年邀請供應商和營運商提交意向書，以確定落實細節和條款細則。

（資料圖片）

林世雄：綠色集體運輸系統可達收支平衡

關於興建成本方面，林世雄表示，初步認為項目綠色集體運輸系統可達至收支平衡，但要一併考慮項目為經濟和社會帶來的利益。他說，政府將成立「大型發展項目融資委員會」就不同發展項目進行研究，包括年期及融資方式。

「港車北上」方面，林世雄表示，自7月推行以來，截至昨日收到約28,700宗申請，當中約22,000宗已獲批，而重陽假期最高單日使用量有4,200架次。

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