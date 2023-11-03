施政報告2023｜首個位於深水埗「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶

首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用 服務最少500個劏房戶

施政報告提出今年推出「社區客廳試行計劃」，為劏房戶提供額外的生活空間。財政司副司長黃偉綸在社交網站發文，指昨日聯同勞工及福利局局長孫玉菡和房屋局常任秘書長羅淑佩，參觀首個位於深水埗福華街的「社區客廳」，現時正進行裝修工程，目標是在今年12月啟用，為期3年，預料服務最少500個劏房戶，每日人次逾200人，全年則服務約8萬人次。

有飯堂等共用空間 社區客廳是由商界提供場地，關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦。負責營運的樂善堂總幹事劉愛詩為官員講解「社區客廳」的佈局，包括用以暫託兒童或舉辦活動的共用空間、共享廚房、客廳、飯堂等。黃偉綸感謝商界提供場地，認為充分體現「官商民合作」。政府會在計劃試行1年後檢討成效，並考慮擴展至其他劏房戶較集中的社區。另外，非政府機構會按需要，協助服務對象轉介其他合適的社區服務，並會聯繫商界和地區組織，提供義工服務等。

工作組會在10個月內提出建議 施政報告亦宣布成立「解決劏房問題工作組」，作為組長的黃偉綸今日召開首次會議，指工作組會在10個月內提出建議，包括為劏房設定最低標準、針對不合最低標準的劏房提出取締方法、防止不合最低標準的劏房再增加，及提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議。