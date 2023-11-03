熱門搜尋:
雙11 moon tang 叱咤2023 The Beatles 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處 白日之下
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-03 17:47:06

施政報告2023｜首個位於深水埗「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶

分享：
首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶

首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶

施政報告提出今年推出「社區客廳試行計劃」，為劏房戶提供額外的生活空間。財政司副司長黃偉綸在社交網站發文，指昨日聯同勞工及福利局局長孫玉菡和房屋局常任秘書長羅淑佩，參觀首個位於深水埗福華街的「社區客廳」，現時正進行裝修工程，目標是在今年12月啟用，為期3年，預料服務最少500個劏房戶，每日人次逾200人，全年則服務約8萬人次。

Ad Block

有飯堂等共用空間

社區客廳是由商界提供場地，關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦。負責營運的樂善堂總幹事劉愛詩為官員講解「社區客廳」的佈局，包括用以暫託兒童或舉辦活動的共用空間、共享廚房、客廳、飯堂等。黃偉綸感謝商界提供場地，認為充分體現「官商民合作」。政府會在計劃試行1年後檢討成效，並考慮擴展至其他劏房戶較集中的社區。另外，非政府機構會按需要，協助服務對象轉介其他合適的社區服務，並會聯繫商界和地區組織，提供義工服務等。

首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶 首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶 首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶 首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶 首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶 首個位於深水埗福華街的「社區客廳」目標12月啟用　服務最少500個劏房戶

工作組會在10個月內提出建議

施政報告亦宣布成立「解決劏房問題工作組」，作為組長的黃偉綸今日召開首次會議，指工作組會在10個月內提出建議，包括為劏房設定最低標準、針對不合最低標準的劏房提出取締方法、防止不合最低標準的劏房再增加，及提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議。

解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議 解決劏房問題工作組召開首次會議

會議上，成員討論了整體的工作方向，各政策局及部門初步分享了在處理劏房問題上不同的關注事項，例如針對劏房的執管、濫收水電費、消防安全、與取締劏房相關的過渡和後續安排、數據收集、扶貧工作等。黃偉綸表示，劏房問題牽涉數以萬計家庭的福祉，不是一個可以一蹴即就便處理得到的短期目標，但「千里之行，始於足下」，工作組亦抓緊時間隨即開展工作。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受