施政報告2024訂簡樸房標準 取締3萬劣質劏房 要求最細8平方米 有窗 獨立廁所

施政報告出爐，房屋仍是焦點。行政長官李家超提出立法方式規管「劏房」(住宅樓宇分間單位)，將符合標準的單位名為「簡樸房」，最低要求包括面積至少有8平方米、有窗和獨立廁所等；當局估計目前有約3萬「劏房」未合規，需要於寬限期內完成執整。政府消息指，不合規劏房中有約四成住戶未符申請公屋資格，並預料4年後開始取締違規劏房。另外，施政報告對公屋供應、完善置業階梯、協助青年置業及私樓市場政策亦有著墨，包括料公屋綜合輪候時間可於2026至27年度縮短至4.5年，私樓按揭成數即時放寬上限至一律七成，供款入息比率至一律五成等。
特首李家超在施政報告提出以立法方式制訂「劏房」出租制度，要求合標單位必須有窗和獨立廁所，廁所外要有鋅盆，樓底有限制，面積不少於8平方米(約86平方呎)等，合標單位則名為「簡樸房」，並設立登記制度，由專業人士認證。
李家超表示，當局會設立充足的登記期及寬限期，讓業主可以完成執整，並估計改動費用涉及數千元至10萬元，相信有三成單位不合標，須作改動。他又指，不少住戶反映，劏房交通方便、治安好、夠便宜、衛生或面積符合要求，故政府要平衡住戶需要。
政府消息指，現時有約11萬間劏房，當中三分一不符合新標準，即約3萬戶，當中四成人不符申請公屋資格。劏房業主有合理寬限期執整，相信須取締的劏房會少於此數，而分間單位的租金收益遠高於整個單位出租，故相信業主有足夠經濟誘因改正。
目標明年立法會換屆前完成立法
登記制度方面，政府消息指，現有劏房業主只須提供簡單資料，便可完成登記和享有寬限期，可完成改建並由測量師等專業人士確認，並申請認證成「簡樸房」，新加入市場的分間單位則須符合標準登記成「簡樸房」才可出租。消息指，12月將就立法展開諮詢，為期約2個月，目標明年立法會換屆前完成立法，預料4年後開始取締不合標劏房，行動次序則要按實際情況決定。政府消息指，未來公屋供應增加，亦有過渡性房屋可作安置受影響住戶。至於天台屋、「太空艙」及「床位」等則不屬於受規管的分間單位，目前已有不同部門規管。
劏房戶憂無處容身 促制定起始租金
有劏房住戶對「簡樸房」政策感憂慮。現年54歲的張桂榮與女兒居於約100方呎的劏房，廁、廚並非獨立，即不符合「簡樸房」要求，憂慮新政策下要搬離現時寓所；即使住所執整為「簡樸房」，日後未必能負擔新租金。他認為政府落實取締劣質劏房前，應先做好安置政策，並制定「簡樸房」起始租金。
另一劏房居民黃振興形容新政策是雙刃劍，長遠雖可解決劣勢居住環境，但會影響部分劏房戶，希望政府政策可讓市民安居樂業。
施永青指「簡樸房」標準要求高
社區組織協會社區組織幹事呂綺珊表示，歡迎政府設立最低住屋標準及登記制度，但希望政府規管人均居住面積，並認為政策關鍵在於需要有足夠安置配套措施。公屋聯會總幹事招國偉相信，若政府做到分批規管，加上有過渡屋安置，相信對劏房租金影響不大。
對於政府改善劏房的提議，中原集團主席施永青認為，政府提出的要求相當高，甚至有點不現實。「簡樸房」必須是住宅，又需要符合有窗、獨立廁所、面積達8平方米等要求，並不容易，若所訂標準跟本無法達致，解決問題也遙遙無期。立法會議員梁文廣建議，當局應考慮調整過渡性房屋的申請比例，提高乙類租戶現時佔兩成的比例，以便安置劣質劏房租戶。