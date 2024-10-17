施政報告2024訂簡樸房標準 取締3萬劣質劏房 要求最細8平方米 有窗 獨立廁所

施政報告出爐，房屋仍是焦點。行政長官李家超提出立法方式規管「劏房」(住宅樓宇分間單位)，將符合標準的單位名為「簡樸房」，最低要求包括面積至少有8平方米、有窗和獨立廁所等；當局估計目前有約3萬「劏房」未合規，需要於寬限期內完成執整。政府消息指，不合規劏房中有約四成住戶未符申請公屋資格，並預料4年後開始取締違規劏房。另外，施政報告對公屋供應、完善置業階梯、協助青年置業及私樓市場政策亦有著墨，包括料公屋綜合輪候時間可於2026至27年度縮短至4.5年，私樓按揭成數即時放寬上限至一律七成，供款入息比率至一律五成等。

特首李家超在施政報告提出以立法方式制訂「劏房」出租制度，要求合標單位必須有窗和獨立廁所，廁所外要有鋅盆，樓底有限制，面積不少於8平方米(約86平方呎)等，合標單位則名為「簡樸房」，並設立登記制度，由專業人士認證。

李家超表示，當局會設立充足的登記期及寬限期，讓業主可以完成執整，並估計改動費用涉及數千元至10萬元，相信有三成單位不合標，須作改動。他又指，不少住戶反映，劏房交通方便、治安好、夠便宜、衛生或面積符合要求，故政府要平衡住戶需要。

政府消息指，現時有約11萬間劏房，當中三分一不符合新標準，即約3萬戶，當中四成人不符申請公屋資格。劏房業主有合理寬限期執整，相信須取締的劏房會少於此數，而分間單位的租金收益遠高於整個單位出租，故相信業主有足夠經濟誘因改正。

目標明年立法會換屆前完成立法

登記制度方面，政府消息指，現有劏房業主只須提供簡單資料，便可完成登記和享有寬限期，可完成改建並由測量師等專業人士確認，並申請認證成「簡樸房」，新加入市場的分間單位則須符合標準登記成「簡樸房」才可出租。消息指，12月將就立法展開諮詢，為期約2個月，目標明年立法會換屆前完成立法，預料4年後開始取締不合標劏房，行動次序則要按實際情況決定。政府消息指，未來公屋供應增加，亦有過渡性房屋可作安置受影響住戶。至於天台屋、「太空艙」及「床位」等則不屬於受規管的分間單位，目前已有不同部門規管。

