施政報告2024｜七旬基層憂簡樸房致租金升難負擔　倡政府安置不適切居所住戶

有份參與的76歲何先生輪候公屋4年，曾居於深水埗唐樓一間大概100呎、有窗和獨立廚廁的劏房約5年。他最近完成一大型手術後，發現無法自行行落4層樓、出街有難度，今個月入住長沙灣的過渡性房屋。他分享，該劏房月租3,900元，佔月入逾七成；走火及衞生情況也相當惡劣，雜物會堵塞走火通道，開窗亦會有老鼠入屋，「(試過)捉兩個幾月都捉佢唔到，(隻老鼠)兩個月都喺度開Party，晚晚都無得瞓。」

團體歡迎重視年輕人需要

對於「簡樸房」，何先生認為兩人或以上住8平方米空間太細，制度上亦有漏洞；如須由業主自行登記、並得專業人士認證；業主改造劏房成「簡樸房」後，月租或提高3,000至4,000元，租戶未必負擔得起，寧願繼續住劏房，造成「你唔講、我唔講，個個都唔知」的狀況，出現「黑市劏房」。他盼政府能成立調查小隊，並安置不適切居所租戶至過渡性或簡約公屋，及延長租約年期至上樓。

青年政策方面，關注學童發展權利聯席成員馮栩燊表示，歡迎政府重視年輕人需要，如增加「共創明『Teen』計劃」、青年宿舍的名額；但認為，跨代貧窮問題不能僅靠一個時限式計劃去解決，而年輕人在近年經濟環境下、對向上流動無足夠信心，因此鼓勵置業未必能協助青年滿足住屋需求。組織建議政府於「共創明『Teen』計劃」加入扶貧目標、設立「兒童戶口」等。