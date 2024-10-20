施政報告2024｜劏房變「簡樸房」目標現屆任期內執法　登記期後或設兩年寬限期

《施政報告》提出以立法方式規管「劏房」，計劃把符合標準的單位訂名為「簡樸房」。財政司副司長黃偉綸指，若明年完成相關立法程序，便會安排為現有劏房登記，預料需時1年至1年半，之後再設有建議長1至2年的寬限期。他認為違規經營「劏房」設有最少兩至三年的監禁刑罰合適，以改變業主想法和加強阻嚇力，「有啲時候可能佢(業主)計完數，『你又唔係成日拉到我』、『我都收咗個租金喇』，我們覺得要改變這個情況。」

黃偉綸在一個電台節目重申，不會讓市民因政府政策或措施而無家可歸，日後如因政府執法行動令住戶需要搬遷，政府屆時也會有方法處理，他們即使未能上公屋亦可選擇「簡樸房」。他續指，這類分間單位的租金關鍵在於供求，認為現時約有七成劏房毋須作出太大改動便已符合「簡樸房」規定，加上政府容許新建「簡樸房」，預料市場供應不會在短時間內大減，有信心有關需求會下降、租金不會大幅攀升。

出席同一節目的房屋局局長何永賢稱，如社會覺得登記期毋須太長、一年都足夠的話，政府預計最快2026年底或2027年初已經可以開始執法，「都係喺呢屆政府任期入面。」她又說，政府建議較長的寬限期，主要是希望讓私人市場有更多合規格分間單位供應，最不想看到有居民的居住環境很惡劣、很不人道的情況。

有寮屋兒童遷入過渡屋「皮膚即刻正晒」

另外，何永賢特別提到現時的過渡性房屋選址分布廣闊，部分少不免會在新界地區，憶述曾經探訪一名居於寮屋區、寓所空氣很差的家長，指其女兒當時皮膚「起晒紅疹」，當遷往過渡性房屋後皮膚「即刻正晒」。她強調，改善居住環境對小朋友的成長可以帶來很大改變，呼籲市民不要受坊間的一些說法影響，如認為過渡性房屋一定是生活環境不便、很多選址遠離鐵路站等。