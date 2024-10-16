施政報告2024｜劏房轉「簡樸房」最低面積8平方米　約3萬戶不合規料4年後取締

施政報告出爐，房屋仍是焦點，行政長官李家超提出立法規管劏房，將劏房改為合標準的「簡樸房」，其面積至少需8平方米，必須有窗和有獨立廁所，並設立登記制度，由專業人士認證，估計有約3萬劏房未合挸，需要於寬限期內完成執整。政府消息指，不合規劏房中有約四成住戶未符申請公屋資格，並預料4年後可開始取締違規劏房。 政府公布，簡約公屋明年起陸續落成，公屋綜合輪候時間可於2026至27年度減至4.5年，首批9,500單位將於明年落成，全部3萬伙可於2027至28年度前落成，而未來十年政府主導項目可提供3,000公頃「熟地」。而按揭成數亦會放寬上限至一律七成，供款入息比率至一律五成，加快重建。

李家超料三成劏房不合標 特首李家超在施政報告提出以立法方式制訂劏房出租制度，要求合標單位必須有窗和獨立廁所，廁所外要有鋅盤，樓底有限制，面積不少於8平方米等，合標單位則名為「簡樸房」，並設立登記制度，由專業人士認證。李家超表示，當局會設立充足的登記期及寬限期，讓業主可以完成執整，並估計改動費用涉及數千元至10萬元，相信有三成單位不合標，需作改動。他又指，不少住戶反映，劏房交通方便、治安好、夠便宜、衛生或面積符合要求，故政府要平衡住戶需要。

政府消息指，現時有約11萬間劏房，當中三分一不符合新標準，即約3萬戶，當中四成人不符申請公屋資格，劏房業主有合理寬限期執整，相信需取締的劏房會少於此數，而分間單位的租金收益遠高於整個單位出租的租金，故相信業主有足夠經濟誘因改正。 12月展開立法諮詢 登記制度方面，政府消息指，現有劏房業主只需提供簡單資料，便可完成登記和享有寬限期，可完成改建並由如測量師等專業人士確認，並申請認證成「簡樸房」，而新加入市場的分間單位則須符合標準登記成「簡樸房」才可出租。政府消息指，12月將就立法展開諮詢，諮詢期約2個月，目標明年立法會換屆前完成立法，預料4年後開始取締不合標劏房，行動次序則要按實際情況決定。政府消息指，未來公屋供應增加，亦有過渡性房屋可作安置受影響住戶。

至於天台屋、「太空艙」及「床位」等則不屬於受規管的分間單位，目前已有不同部門規管。 社協關注安置配套 社區組織協會社區組織幹事呂綺珊表示，歡迎政府設立最低住屋標準及登記制度，但希望政府規管人均居住面積，並認為政策關鍵在於需要有足夠安置配套措施。 公屋聯會總幹事招國偉相信，若政府做到分批規管，加上有過渡屋安置，相信對劏房租金影響不大。 立法會議員梁文廣建議，當局應考慮調整過渡性房屋的申請比例，提高乙類租戶現時佔兩成的比例，以便安置劣質劏房租戶。立法會議員鄭泳舜期望，政府可制定取締不合標劏房的時間表，配合公屋供應和打擊打擊濫用公屋等措施，安置受影響居民。





「簡樸房」資料 面積 至少8平方米 配置 必須有窗和有獨立廁所，廁所外要有鋅盤，樓底有限制 登記制度 業主提供簡單資料登記，可在寬限期內執整，不會被執法取締 罰則 經營不合標劏房將面臨刑責，可被罰款或監禁 資料來源︰綜合施政報告及政府消息人士