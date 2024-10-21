施政報告2024｜啟德青年驛站料明年投入營運 關愛隊新增五成資源全用於服務

啟德社區隔離設施丟空多時，《施政報告》提出改建成「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間。民政及青年事務局局長麥美娟指，在推動本港與外地青年交流期間，發現住宿是外地安排青年來港交流要面對的難題之一，希望旅舍可作為青年交流基地，鼓勵更多青年來港交流。當局預計今年就營運機構公開招標，目標明年內有序投入營運，盼覓得有營運旅舍或文創基地經驗的團體經營。

施政報告2024｜啟德青年驛站料明年投入營運 關愛隊新增五成資源全用於服務

將檢討關愛隊協議內容 麥美娟在《施政報告》相關政策記者會指，政府會把關愛隊服務恆常化，並增加下期資助金額五成，而現時關愛隊簽署的是兩年協議，因此當局是時候檢討協議內容，包括服務範圍、工作種類等。她強調，現時關愛隊義工並沒有領取任何義工津貼，甚至有營運隊伍需要自掏腰包維持運作，而新增的資源會繼續全數用於關愛隊所提供的服務。

施政報告2024｜啟德青年驛站料明年投入營運 關愛隊新增五成資源全用於服務

截至今年8月，全港關愛隊共探訪23萬個有需要住戶、提供2.2萬次小型家居維修服務，以及在地區舉辦月超過1萬場活動和服務等，麥美娟形容已達到成立關愛隊的目的，即「凝聚社會資源，共建關愛社區」，又稱過去關愛隊收到很多鼓勵和支持，也有愈來愈多人加入義工或成為夥伴團體，工作包括在公屋停水、停電時動員協助居民，以及探訪單老、雙老家庭，並把有需要住戶轉介專業部門以獲取適切服務等。

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選定數區試推「聯廈聯管」 另外，民政及青年事務局的「大廈管理專業顧問服務計劃」擬恆常化和擴展至全港18區，協助和協助「三無大廈」成立法團，處理大廈管理問題。當局又會選定數個先導小區，挑選一些大廈明年試行「聯廈聯管」，由同一間物業管理公司負責管理相鄰或附近大廈，攤分管理費用，使有關大廈能以較相宜的費用獲得管理服務，現正構思方案。

