施政報告2024｜外企冀用香港優勢　「搭順風車」進軍內地

謝安說，香港與內地只是一河之隔，享有地理優勢及中央對港企的優惠政策。（港台圖片）

今屆政府積極招商引資及吸納人才，早前宣布在科學園成立國際創新研發中心的荷里活視覺特效製作公司數字王國，計劃於2029年底前投入超過2億元及培訓不少於40名專才，專注推動人工智能虛擬人、視覺特效等發展。

公司行政總裁謝安接受港台訪問時表示，新加坡及馬來西亞等地過去亦曾向他們招手，最終受香港的人才及資源整合所吸引，繼而選擇在港落戶。

少有能夠不受地緣政治影響

謝安指，其他國家或城市在招商引資時，往往會以提供資金、稅務優惠，或向企業的專家團隊發放護照作招徠，但他更著重人才、市場，如何能與政府及本地學校有效合作，而特區政府能直接將三方面緊扣在一起，有利企業長遠發展。他指出要發展AI，長遠需要大量創意人才，香港曾出產大量經典電影及歌曲等流行文化作品，加上有5所本地大學能躋身全球百強，實屬難得，相信能滿足他對人才的需求，他計劃將虛擬人技術應用於銀行業、教育業、旅遊及長者服務業。

謝安提到，企業全球化是大勢所趨，香港與內地只是一河之隔，享有地理優勢，加上中央對港企的優惠政策，進軍內地市場就好似「搭順風車」。而香港是高度國際化的城市，是少有能夠不受地緣政治影響，樂意與不同國籍的人士合作。