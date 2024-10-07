施政報告2024｜居屋抽籤擬改制助屢抽不中　兩期有逾六成申請者曾入表　逾千「黑仔王」所有期數皆不中

每期居屋銷售都有大量申請者「食白果」，有報道指政府擬於《施政報告》中提出修改居屋抽籤機制，給予屢抽不中的申請者更大揀樓機會，或為他們設額外配額或額外申請號碼。翻查「居屋2022」及「居屋2020」紀錄，兩期均有逾60%申請者曾申請至少一次居屋，有約1%至2%人申請此前所有期數，佔逾千人。立法會議員梁文廣建議，「屢抽不中」申請者需申請有一定次數，並符合例如家庭成員有兒童等特定條件，才可獲選樓優惠。
房屋局局長何永賢上月透露考慮改變居屋抽籤制度，近日有報道指《施政報告》或將就居屋抽籤機制推出新措施，增加屢抽不中的申請者的中籤機會，《am730》亦獲悉政府正研究調整居屋抽籤機制，有建議可為有關申請提供額外的申請號碼，令他們中籤機會倍增，或新設「屢抽不中」群組，享有劃一的額外配額。
62%至67%人曾申至少一期居屋
《am730》翻查資料，房委會就「居屋2022」收到逾24萬份申請表，有62%申請者曾申請至少一期居屋，更有1%人曾申請過去全部6期，對上一期「居屋2020」則有逾23萬份申請，有66%買家曾申請至少一期居屋，2%人申請全部5期，未能購屋的申請者方面，有67%人有申請經驗，1%人申請所有期數。按上述資料推算，每期申請者中有逾10萬曾申請居屋而未能買樓，亦有逾千人屬申請所有期數仍屢抽不中的「黑仔王」。
梁文廣倡加入家有兒童等條件
房委會資助房屋小組成員兼立法會議員梁文廣表示，資助出售房屋不應如六合彩抽獎，可按需要決定優先次序，「如果唔係就冇『家有長者』同『家有初生計劃』」，但他認同曾抽居屋的申請者數量龐大，建議「屢抽不抽」定義應有一定申請次數，「唔係上次抽完，今次就有」，並需符合特定家庭條件才可獲優先機會，例如家庭成員必須有兒童，而具體劃線應由政府研究相關申請者數字和對資助出售房屋的需要。
對於設「屢抽不中」優惠，或令申請者在未有需要時提早申請，梁文廣認為，若設有特定家庭結構條件，可以減輕提早申請的誘因。
黃碧如︰倘推行須避提早申請
房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，不知道政府會否修改居屋抽籤機制，但她認同申請居屋人士皆屬無法負擔私樓樓價，若申請多次不中，令人感到無奈，「真係好慘……如果畀多少少機會，做法唔係唔公平」。但她提到曾有房委會委員關注若給予屢抽不中者額外優惠，將導致未有真正住屋需要的人士提早申請，如果政府推出有關修改，則需要配套措施，避免鼓勵未有需要人士申請。
對於有抽居屋經驗的申請者數量龐大，她表示，現時仍不知道政府會否提出修訂，或者修訂內容為何，暫難估計對其他申請者的影響。
「居屋2022」申請者申購居屋經驗
|曾申請至少一次居屋
|申請全部6期比例*
|綠表申請者
|51%
|少於0.5%
|白表申請者
|63%
|1%
|總計
|62%
|1%
「居屋2020」申請者申購居屋經驗
|曾申請至少一次居屋
|申請全部5期比例#
|綠表買家
|60%
|1%
|白表買家
|70%
|2%
|買家總計
|66%
|2%
|綠表未能購屋申請者
|64%
|1%
|白表未能購屋申請者
|67%
|2%
|未能購屋申請者總計
|67%
|1%
* 即「居屋2014」、「居屋2016」、「居屋2017」、「居屋2018」、「居屋2019」及「居屋2020」
# 即「居屋2014」、「居屋2016」、「居屋2017」、「居屋2018」及「居屋2019」
資料來源︰房委會