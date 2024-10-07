施政報告2024｜居屋抽籤擬改制助屢抽不中　兩期有逾六成申請者曾入表　逾千「黑仔王」所有期數皆不中

每期居屋銷售都有大量申請者「食白果」，有報道指政府擬於《施政報告》中提出修改居屋抽籤機制，給予屢抽不中的申請者更大揀樓機會，或為他們設額外配額或額外申請號碼。翻查「居屋2022」及「居屋2020」紀錄，兩期均有逾60%申請者曾申請至少一次居屋，有約1%至2%人申請此前所有期數，佔逾千人。立法會議員梁文廣建議，「屢抽不中」申請者需申請有一定次數，並符合例如家庭成員有兒童等特定條件，才可獲選樓優惠。

房屋局局長何永賢上月透露考慮改變居屋抽籤制度，近日有報道指《施政報告》或將就居屋抽籤機制推出新措施，增加屢抽不中的申請者的中籤機會，《am730》亦獲悉政府正研究調整居屋抽籤機制，有建議可為有關申請提供額外的申請號碼，令他們中籤機會倍增，或新設「屢抽不中」群組，享有劃一的額外配額。

62%至67%人曾申至少一期居屋

《am730》翻查資料，房委會就「居屋2022」收到逾24萬份申請表，有62%申請者曾申請至少一期居屋，更有1%人曾申請過去全部6期，對上一期「居屋2020」則有逾23萬份申請，有66%買家曾申請至少一期居屋，2%人申請全部5期，未能購屋的申請者方面，有67%人有申請經驗，1%人申請所有期數。按上述資料推算，每期申請者中有逾10萬曾申請居屋而未能買樓，亦有逾千人屬申請所有期數仍屢抽不中的「黑仔王」。