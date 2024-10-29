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2024-10-29 09:55:53

施政報告2024｜居屋超額認購回落　何永賢：較健康但仍供不應求

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施政報告2024｜居屋超額認購回落　何永賢：較健康但仍供不應求

施政報告2024｜居屋超額認購回落　何永賢：較健康但仍供不應求

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居屋超額認購數字回落，房屋局局長何永賢指現時回落至18、19倍較為健康，但仍然反映居屋供不應求。而青年有很強的置業願望，所以施政報告提出將公屋與其他資助房屋供應比例，由現時7:3調整至10年後的6:4。

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何永賢今早在電台節目表示，早年暫時停建居屋，其後重推居屋曾出現超額認購60倍，證明市民置業需求很大，供應不足。現時超額認購回落至18、19倍較為健康，但仍然是供不應求。何永賢解釋政府以往建造很多公屋，將資源集中於照顧社會的最弱勢社群。土地供應以後充足後，可照顧青年置業的需要，調整公屋與其他資助房屋供應比例。有政黨建議政府推出青年置業儲蓄計劃，何永賢說當中需要多重考慮，例如當年輕人在參加儲蓄計劃後，到中段時想取錢作創業用途，政府如何處理等。

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聽取房委會對施政報告意見

另外，何永賢昨日在社交網站發文，指和房屋署署長羅淑佩，與房委會委員交流，向他們講解施政報告中的房屋政策，並聆聽他們在這段時間所收集到的聲音。她指不論是置業階梯、打擊濫用公屋、收緊富戶政策、在興建公屋及維護時多使用科技、以房委會商舖作平台供青年創業等，委員都有不少建議，反映他們所了解的社會看法，也就如何進一步落實好相關措施，提供實質的見解。

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