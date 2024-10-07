施政報告2024｜工聯會倡青年置業儲蓄計劃 供款助買資助房屋並保證選樓權

工聯會就有關問題，舉行青年未來置業儲蓄計劃倡議書發布會，以幫助青年置業。郭偉强建議參加者與政府協定一個指定年期的供款計劃，到期時用於支付首期，政府則保證選樓。供款水平參考25至34歲僱員的工資中位數的兩成，並採用「嚴入寬出」的原則，參考當時居屋申請資格設置資產限額，以保障有足夠單位，同時避免有人故意壓低自己收入水平，可保證所有參加者都有充足的單位可選。

鄧家彪：房屋問題需要一個「突破性建議」

鄧家彪表示「青置計劃」從開始供款到正式選樓有一個較長的年期而且參加人數已知，政府可以提前規劃增加單位落成量，而單位定價可界於居屋和首置盤之間。他又認為房屋問題需要一個「突破性建議」，「青置計劃」不僅結合社會和青年需求，還能實踐「置業可預期，人生規劃可行，成家可實現」的理念，期望政府能採用突破性思維，堅持增加土地供應和房屋供應，無論樓市波幅都應提供足夠的單位和土地，並繼續嘗試有別於現行的居屋計劃的新政策，專注於青年置業，協助實現上樓的夢想。