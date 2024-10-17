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2024-10-17 10:24:45

施政報告2024｜市民憂限「簡樸房」面積將被「掃出街」　李家超：不希望有人無家可歸

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施政報告2024｜李家超指「簡樸房」僅是過渡性措施，政府不希望有人因此無家可歸。(資料圖片/吳康琦攝)

施政報告2024｜李家超指「簡樸房」僅是過渡性措施，政府不希望有人因此無家可歸。(資料圖片/吳康琦攝)

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新一份《施政報告》提出以立法方式將合標準的劏房稱為「簡樸房」，並建議面積最少為8平方米。特首李家超今早(17日)在施政報告聯合電台節目中表示，有市民擔心限制「簡樸房」面積可能會將劏房戶「掃出街」。李家超回應稱，「簡樸房」僅是過渡性措施，政府不希望有人因此無家可歸，會協助特別的個案找到居所。

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特首李家超昨日發表任內第三份《施政報告》。(吳康琦攝)

特首李家超昨日發表任內第三份《施政報告》。(資料圖片/吳康琦攝)

質疑要求劏房戶去麥當勞過夜

何先生表示，他從事裝修工作，知道若政府將「簡樸房」的面積限制為80平方呎，會將那些獨身或有經濟困難的人士「掃佢哋出街」，現在住在2,500至3,500元劏房的獨身者已經「頂唔順」。他擔心如果政府限「簡樸房」面積，這些人可能無法租到5,500元的單位，並反問政府是否要他們去麥當勞過夜，這將導致社會問題。

李家超表示，制定「簡樸房」制度旨在解決大部分問題。他指現有11萬戶劏房戶中，約四成有資格申請公屋，另外兩成住戶會在未來成為香港永久居民，亦有機會申請公屋。他表示長遠政策是通過公屋容納所有市民，希望提供公屋和私宅讓市民選擇，並強調「簡樸房」是過渡性措施，政府亦不希望有人因此無家可歸，會協助特別個案找到居所。

強積金助青年置業需考慮細節

亦有聽眾表示，不少青年置業困難是缺乏首期，建議讓市民利用強積金作置業首期。李家超回應指，強積金是用作市民退休後的生活保障，但現時沒有排除任何可能性，他已著同事繼續研究，包括考慮其他方法，但涉及不少細節要考慮，例如儲錢後最終不買樓或儲不夠錢，應如何解決，當局會繼續研究。

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