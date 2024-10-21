施政報告2024｜廣東院舍計劃港府擬分擔醫療費　門診上限每年1萬人民幣

現有「廣東院舍照顧服務計劃」將會加入更多項目。勞工及福利局局長孫玉菡稱，計劃下長者在廣東省的院舍選擇下月起會由現時4間增至11間，同時港府會分擔參與計劃長者的部分醫療費用，包括為在深圳以外城市居住滿半年的長者購買醫保，以及分擔醫保下的共付額，每人上限為每年門診費用1萬元人民幣和住院費用3萬元人民幣。港府同時會委託機構為有關長者提供關愛服務，協助他們適應在廣東的生活，例如探訪等。
資助綜援長者廣東養老不增開支
現屆政府採取精準扶貧策略，《施政報告》指明年將推出為期3年的試驗計劃，資助領取綜援的長者入住廣東省安老院舍，合資格者每月可獲5,000元資助。勞福局常任秘書長劉焱強調，現時在港領取綜援的長者如入住非資助安老院舍，每月所獲綜援現金資助達9,000多元，但入住廣東省院舍則只會有4,400元，不足以繳付當地院舍費用，故政府希望為選擇入住廣東省院舍的長者提供5,000元支援，讓他們有多一個選擇。孫玉菡補充，在提供多一個選擇的同時，政府並沒有增加實質開支。
本港不時發生照顧者慘劇，《施政報告》提出建立照顧者資料庫。孫玉菡表示，透過大數據可以提前識找出有危機的家庭，惟使用時亦要確保符合香港私隱條例，又說這些家庭很多時候都會使用醫療服務，計劃先與醫管局合作，舉例稱即使社會福利署有一個雙老家庭申請福利的數據，也無法發現其中一方因事入院，但當局可透過醫療紀錄察覺，從而可提前介入或探訪，因此連結多個數據庫有助用好資源，幫到更多照顧者家庭。
破欠基金全額保障擬提升至20萬元
另外，《施政報告》提出檢討破欠基金的遣散費特惠款項的保障範圍，孫玉菡稱當局有意把現時全額保障的款額，由10萬元提升至15萬元或20萬元，其後餘下遣散費的半額保障維持不變。他指，現時僱員按其年資最多可獲39萬元遣散費，而現時10萬元全額保障已經能夠讓約三分之二打工仔取回全數遣散費，政府提出的修訂建議將可幫助更多年資長的打工仔，全額保障提升至20萬元後受惠人數百分比會增至86%。