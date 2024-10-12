施政報告2024︱據報設獎賞鼓勵舉報濫用公屋　明年首季推行

特首李家超將於下周三(16日)發表新一份《施政報告》。今日(12日)有傳媒報道，《施政報告》將提出加強打擊濫用公屋，並推出「情報舉報獎賞計劃」，鼓勵市民舉報濫用情況，令房署成功收回單位可獲獎賞，計劃預計於明年首季實行。議員建議可設置現金獎或公屋免租一個月作為獎勵。

須實名舉報提供資料 《星島日報》報道有關消息，指該「舉報有獎」計劃將納入新一份《施政報告》，並需實名舉報以防止胡亂舉報，具體獎賞有待《施政》公布。 議員倡設免租1個月或現金獎 報道引述立法會議員梁文廣認為，舉報濫用公屋的獎勵屬「錦上添花」，相信市民的舉報本意並非為了金錢。他建議可考慮公屋免租一個月或半個月，以及現金獎作為獎賞，並強調舉報必須實名制，以提供確切信息，避免浪費資源影響調查。

報道稱，李家超上月底視察沙田沙角邨時提到，在2022/23至2023/24年度約有5,000個單位因濫用而被收回，幫助了約1萬至1.5萬名輪候公屋的市民。房署目前採取多種措施，包括要求住戶申報居住及物業情況，並安排特遣隊巡查屋邨停車場。房署署長羅淑佩早前透露，正在研究參考警方的「好市民獎」，考慮設立約3,000元的獎金以鼓勵舉報，但尚未正式推行。