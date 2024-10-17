施政報告2024｜政府解釋「簡樸房」意指簡單及樸實　代表通過認證的劏房單位(持續更新)

香港現時約有11萬劏房戶，日後達到要求的劏房會得到認證，政府將其命名為「簡樸房」。政府解釋「簡樸房」意指簡單及樸實，認為名稱可讓市民更清楚理解。
指劏房名稱本義太重
被問及社會有聲音質疑政府改名就等同「告別劏房」，財務司副司長黃偉綸在今日的記者會上強調不會認為改名就能解決問題，他解釋「簡單劏房兩隻字唔清楚」，因為將來的劏房有合標準、也有不合標準的，將通過認證的分間單位命名為「簡樸房」更清晰，亦反映計劃的精髓。他續指劏房名稱本義太重，對居民也未必太理想。他指名稱無百分百的對與錯，認為「簡樸房」名稱很合適。「簡樸房」的面積需至少有8平方米，被問會否有「簡樸房」面積上限，黃指面積是由市場及業主決定，無計劃設置上限「唔使畀另一個名佢，太繁複」。
政府會在今年12月至明年2月，就分間單位的出租制度展開諮詢，其後會盡快提交條例草案供立法會審議，爭取在明年內通過法例。完成立法程序後，預計最快由2025年第4季開始為現有出租分間單位進行登記，建議為期12至18個月，並同步接受「簡樸房」認證申請。已登記的單位可在登記期完結後獲寬限期，建議為期12至24個月，以逐步完成工程達致「簡樸房」標準。登記期結束後，即最快2026年第4季至2027年第2季，政府會按整體公屋供應，決定何時針對哪些違法劏房單位採取執法行動。刑事責任包括入獄，業主需承擔責任，並不涉及租客。
「簡樸房」標準包括面積最少有8平方米；樓底高度方面，由樓面量度至任何橫樑的底部不少於2米、由樓面量度至天花不少於2.3米；須有獨立廁所，並至少設機械通風設施；不可使用明火煮食設備，如需明火煮食，則須設有符合防火要求的獨立圍封廚房；設由水務署認可的獨立水錶及電力公司認可的獨立電錶；消防安全方面，設有足夠闊度的走廊、防火門及耐火間隔牆。於樓宇單位的公用走廊或地方設滅火筒及獨立火警偵測器，於每間「簡樸房」設獨立火警偵測器。