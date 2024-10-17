施政報告2024｜政府解釋「簡樸房」意指簡單及樸實　代表通過認證的劏房單位(持續更新)

香港現時約有11萬劏房戶，日後達到要求的劏房會得到認證，政府將其命名為「簡樸房」。政府解釋「簡樸房」意指簡單及樸實，認為名稱可讓市民更清楚理解。

指劏房名稱本義太重

被問及社會有聲音質疑政府改名就等同「告別劏房」，財務司副司長黃偉綸在今日的記者會上強調不會認為改名就能解決問題，他解釋「簡單劏房兩隻字唔清楚」，因為將來的劏房有合標準、也有不合標準的，將通過認證的分間單位命名為「簡樸房」更清晰，亦反映計劃的精髓。他續指劏房名稱本義太重，對居民也未必太理想。他指名稱無百分百的對與錯，認為「簡樸房」名稱很合適。「簡樸房」的面積需至少有8平方米，被問會否有「簡樸房」面積上限，黃指面積是由市場及業主決定，無計劃設置上限「唔使畀另一個名佢，太繁複」。