施政報告2024｜政黨促訂劏房最低標準　劏房戶冀獲妥善安置

施政報告2024｜退休長者莫先生，以每月2800元租住荃灣區一個只有50多呎的天台劏房，他認為，劏房面積最低標準應訂於至少150平方呎。(港台圖片)

行政長官李家超星期三發表新一份施政報告，已預告會交代「劏房」問題的整個處理做法。有劏房戶期望，當局將劏房最低標準定在最少150平方呎，不再容許「廚廁合一」的劏房存在，同時交代一旦取締劣質劏房，有何安置方案。

陳女士指廚廁合一不衞生

陳女士與就讀小五的女兒，現時以月租4千多元，租住深水埗約80平方呎「廚廁合一」的劏房單位。主要靠做散工維持生計的陳女士表示，負擔不到更高的租金，所以選擇租住現有單位，她說「廚廁合一」非常不衞生，她認為這類劏房不應該再存在，期望施政報告可以清楚交代取締劣積劏房後的安置方案。