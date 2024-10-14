施政報告2024｜政黨促訂劏房最低標準　劏房戶冀獲妥善安置

行政長官李家超星期三發表新一份施政報告，已預告會交代「劏房」問題的整個處理做法。有劏房戶期望，當局將劏房最低標準定在最少150平方呎，不再容許「廚廁合一」的劏房存在，同時交代一旦取締劣質劏房，有何安置方案。
陳女士指廚廁合一不衞生
陳女士與就讀小五的女兒，現時以月租4千多元，租住深水埗約80平方呎「廚廁合一」的劏房單位。主要靠做散工維持生計的陳女士表示，負擔不到更高的租金，所以選擇租住現有單位，她說「廚廁合一」非常不衞生，她認為這類劏房不應該再存在，期望施政報告可以清楚交代取締劣積劏房後的安置方案。
吳堃廉建議安置劏房戶住中轉屋或臨時收容中心
另一名住在荃灣天台劏房的退休長者莫先生表示，50平方呎的單位月租2800元，窗戶不能開啟，廚廁與他人共用，他形容居住的劏房絕對屬於劣質，期望政府可將劏房標準定在最少150平方呎，他說因為適應問題，不會申請簡約公屋，如果劏房被取締，希望當局可安置入住公屋。
葵涌劏房街坊會成員吳堃廉表示，簡約公屋和過渡房屋屬設有條件的安置，例如入住者要符合輪候公屋至少3年等資格，但居於劏房的居民，並非全部都合資格，一旦單位被取締，擔心他們會失去居所，他建議政府可安置受影響劏房戶入住中轉屋或臨時收容中心。
工聯會和民建聯分別建議將劏房最低標準訂為不少於7平方米， 淨高度分別不少於2米和1.8米。民建聯立法會議員、「告別劏房行動」召集人鄭泳舜表示，即使優先取締7平方米以下的劣質劏房，據他們估算都有近2萬個單位，他期望特首可以在施政報告交代清楚取締的時間表和路線圖。工聯會立法會議員鄧家彪希望特首承諾，不遲於2026年將相關的條例草案提交立法會審議。
原文刊登於 香港電台