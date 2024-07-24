施政報告2024｜新思維促盡快重啟政改 立法會選舉直選議席應佔半

施政報告正進行公眾諮詢，新思維提交建議書，呼籲政府為落實基本法中的普選目標創造有利條件，盡快重啟政改。 新思維今日召開記者會，主席狄志遠強調，民主化是市民多年的集體期盼，也是「一國兩制」下香港自治的重要指標。他呼籲政府盡快重啟政改，明年的立法會換屆選舉，應將直選議席增加至總數的一半，及在下次行政長官選舉落實中央的「8.31方案」。

批評對民生發展只是見步行步 狄志遠表示在實施港區國安法後，社會秩序雖已穩定，但民心仍未安定。政府除了振興經濟外，還需建立自由、開放的社會，重建市民對社會的歸屬感。狄志遠指出政府在財政赤字下，對於民生發展只是見步行步，完全沒有中長期的規劃，未能給市民希望。他指「雖然有KPI(關鍵績效指標)，但沒有成效指標及評估，交到功課但交不出成績。大家覺得政府有想法，但沒有辦法，在改善方面缺乏說服力。」