施政報告今日發表，各政黨分別評價政策措施。新民黨主席葉劉淑儀讚揚報告內容豐富、涵蓋全面，為香港未來發展勾劃光明的前景。對於施政報告提及降低烈酒稅，該黨進一步建議引入國際知名烈酒拍賣會，將香港打造成國際烈酒交易中心。 新民黨在行政長官宣讀施政報告後見記者，該黨立法會議員李梓敬認為削減烈酒稅是一個好的起步，但如要進一步將香港打造成國際烈酒交易中心，政府應引入國際知名烈酒拍賣會，吸引國際買家和收藏家來香港交易；設立免稅的專業烈酒倉庫，提供高標準的儲存服務，吸引全球酒商在港設立儲存和交易業務；舉辦國際級的烈酒展覽和品酒活動，吸引旅客來港，並推動本地中小型酒吧和餐廳參與活動。

毋須擔心太多減稅對健康影響 葉劉淑儀認為政策已平衡經濟及健康需要，毋須擔心太多。她提及現時無科學數據證明攝取多少酒精會危害健康，市民健康受多個因素影響，例如生活方式、運動習慣等。

該黨副主席黎棟國評價施政報告有效針對香港目前最缺乏的兩個問題，第一是經濟低迷，訪港旅客人數不如最初預期地回升。他認同施政報告提及向中央政府爭取恢復深圳一簽多行個人遊簽注、擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。第二，香港需要很多人才，施政報告在「搶人才」方面有著墨，包括放寬新資本投資者入境計劃要求，他認為報告措施是一環扣一環，有助拼經濟。