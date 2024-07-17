施政報告2024｜新民黨倡為公務員引入表現掛勾花紅　評核能否應用新質生產力

新民黨主席葉劉淑儀表示，需鼓勵公務員積極擔當，打破責任界限。她建議在公務員基本薪金上，引入兩個與表現掛勾的部分，包括發放與經濟表現掛勾的獎金，參考新加坡做法，如該年度的經濟表現達標，則向全體公務員發放獎金。另外，可引入表現掛勾花紅機制，向達標部門發放相等於最少1個月薪酬的花紅，更可進一步向表現優異者發放雙倍花紅。

本港金融市場疲弱，為提振投資者的信心，葉劉建議政府研究成立第二個盈富基金，資金規模最少達300億至500億港元，分批於股市低迷時入市，投資於收益率高及財政穩健的上市公司。葉劉亦建議進一步下調股票印花稅，甚至按市況暫緩徵收，相信有助刺激股票市場交投。

為促進盛事經濟，新民黨立法會議員何敬康指香港有巨大優勢，但不及鄰近的澳門在去年舉辦280場演唱會。他建議康文署將轄下表演場地的場租寬減期延長2年，並將場租費用由現時演出門票總收入的10%進一步下調至5%，或設定場地收費定額，以價低者為準，鼓勵或吸納更多主辦單位在香港舉辦演唱會。同時，建議旅發局及相關政府部門在大型演唱會期間主動牽頭，鼓勵酒店、餐飲、零售及旅遊業為購票觀眾提供專屬優惠。