施政報告2024｜新民黨倡為公務員引入表現掛勾花紅　評核能否應用新質生產力

施政報告展開公眾諮詢，新民黨今日向行政長官李家超提交建議書，包括提議為公務員引入表現掛勾花紅，鼓勵公務員努力工作，評核不同部門能否落實施政報告措施、以新質生產力改善表現等。
新民黨主席葉劉淑儀表示，需鼓勵公務員積極擔當，打破責任界限。她建議在公務員基本薪金上，引入兩個與表現掛勾的部分，包括發放與經濟表現掛勾的獎金，參考新加坡做法，如該年度的經濟表現達標，則向全體公務員發放獎金。另外，可引入表現掛勾花紅機制，向達標部門發放相等於最少1個月薪酬的花紅，更可進一步向表現優異者發放雙倍花紅。
本港金融市場疲弱，為提振投資者的信心，葉劉建議政府研究成立第二個盈富基金，資金規模最少達300億至500億港元，分批於股市低迷時入市，投資於收益率高及財政穩健的上市公司。葉劉亦建議進一步下調股票印花稅，甚至按市況暫緩徵收，相信有助刺激股票市場交投。
為促進盛事經濟，新民黨立法會議員何敬康指香港有巨大優勢，但不及鄰近的澳門在去年舉辦280場演唱會。他建議康文署將轄下表演場地的場租寬減期延長2年，並將場租費用由現時演出門票總收入的10%進一步下調至5%，或設定場地收費定額，以價低者為準，鼓勵或吸納更多主辦單位在香港舉辦演唱會。同時，建議旅發局及相關政府部門在大型演唱會期間主動牽頭，鼓勵酒店、餐飲、零售及旅遊業為購票觀眾提供專屬優惠。
香港徵收烈酒稅，新民黨議員李梓敬建議將按價值徵稅改為按量劃一徵稅。做法能為高質量的烈酒提供較公平的市場，亦不會因大幅調低稅率而鼓勵更多人飲用烈酒。他相信建議符合刺激本地經濟的政策方針，有望將香港打造成高價烈酒拍賣中心，為旅遊及餐飲業注入動力。
另一方面，李梓敬建議在香港國際機場實施「一地兩檢」，可方便由香港出行，抵達內地城市毋須再過關，而且部分內地城市的機場無過關設施，如實施措施後，可造就由香港直飛這些城市。
以容貌識別技術核實選民身份
新民黨建議特區政府在下次舉行大型選舉時，利用容貌識別技術核實選民身份。