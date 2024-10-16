熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-10-16 14:45:31

施政報告2024｜《施政報告》提「改革」41次　新質生產力、低空經濟首成關鍵字

分享：
特首李家超宣讀《施政報告》（蘇文傑攝）

特首李家超宣讀《施政報告》（蘇文傑攝）

adblk5

《施政報告》關鍵字凸顯施政重點，《am730》統計特首李家超任內第三份《施政報告》的關鍵字出現次數，其中「改革」字眼明顯增加，由前年及去年僅出現1次和4次，大幅增加至今年的41次；「貿易」亦由去年的19次增至今年的57次；「經濟」則由前年和去年的40次和65次，增至今年的82次。而「新質生產力」、「低空經濟」、「熊貓」和「伊斯蘭」是在李家超任內《施政報告》首次出現，其中「低空經濟」出現多達10次。

「經濟」著墨多提82次

《am730》統計李家超任內三份《施政報告》關鍵字出現次數，計及目錄、附錄內容及附件的指定項目指標。今年《施政報告》主題是「齊改革同發展，惠民生建未來」，其中「改革」、「發展」和「民生」字眼出現次數均錄得上升，「改革」字眼在前年和去年分別僅出現1次和4次，今年則大增至41次，「發展」是《施政報告》常見字眼，亦由去年出現320次，增至今年的339次，「民生」則由去年的6次， 增至今年的9次。但「未來」卻由去年的28次，微跌一次至今年的27次。今年「經濟」亦是著墨較多的字眼，由前年和去年的40次和65次，增至今年的82次。

施政報告2024懶人包｜一文睇清減烈酒稅、提高按揭、訂簡樸房等詳情

「金融」「貿易」增關注

今年7月舉行的三中全會通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，當中明確提到香港「三個中心、一個高地」的戰略定位，提出「發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位」，以及「支持香港打造國際高端人才集聚高地」。

「金融」字眼由去年的35次，增至今年的44次，「貿易」出現次數增長更為明顯，由去年的19次，增至今年的57次。至於「金融中心」和「航運」則稍增至8次和28次。至於「人才」和「企業」出現92次及57次，分別較去年的65次和49次為多。

「低空經濟」首現即提10次

政策方面，「旅遊」較去年的64次微跌3次，「盛事」則由去年的4次，大增至18次。「青年」只出現51次，比去年微減4次，但遠低於前年的88次。去年《施政報告》提及「生育」19次，今年只提到6次。

不少關鍵字亦於今年新上榜，在李家超任內的《施政報告》中首次出現，其中「低空經濟」出現10次，「新質生產力」出現6次，「熊貓」和「伊斯蘭」各出現1次。

adblk6
施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台FaceBook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook) 施政報告2024懶人包｜一文睇清新一份施政報告重點政策措施內容(添馬台Facebook)

提17次「工作組」多於上兩份總和

「工作組」在今年《施政報告》出現17次，較上兩份總和的11次更多，「國際」出現145次，遠高於前年和去年的74次和121次，「法治」在前年及去年出現11次和3次，今年則沒有提及。

至於輿論討論較多的字眼，例如「樓價」、「移民」、「結業」和「北上」，今年《施政報告》亦沒有提及。

特首李家超宣讀《施政報告》（蘇文傑攝） 特首李家超宣讀《施政報告》（蘇文傑攝） 特首李家超宣讀《施政報告》（蘇文傑攝） 特首李家超宣讀《施政報告》（蘇文傑攝） 特首李家超宣讀《施政報告》（蘇文傑攝）

李家超任內《施政報告》關鍵字 

關鍵字 2022年 2023年 2024年
改革 1次 4次 41
發展 220次  320次 339次
民生 5次 6次 9
未來 55次 28次 27
幸福 5次 2次 4
經濟 40次 65次 82
金融 26次 35次 44
金融中心 7次 7次 8
航運 7次 23次 28次
貿易 21次 19次 57次
人才 92次 65次 92
創科 41次 15次 23
科技 70次 82次 79
企業 59次 49次 57
青年 88次 55次 51次
旅遊 26次 64次 61
盛事 7次 4次 18
房屋 66次 65次 46
生育 0次 19次 6
新質生產力 0次 0次 6
低空經濟 0次 0次 10
熊貓 0次 0次 1
伊斯蘭 0次 0次 1
習近平 2次 2次 1次
中國 4次 7次 10
內地 85次 81次 64
祖國 5次 4次 1
愛國 9次 29次 12
國家 44次 66次 58
國家安全 8次 22次 18
安全 24次 49次 41
一帶一路 8次 12次 9
大灣區 45次 62次 49
一國兩制 13次 15次 16
國際 74次 121次 145
法治 11次 3次 0
工作組 11次 10次 17
小組 11次 10次 9
委員會 29次 22次 17
基金 27次 30次 27
樓價 0次 2次 0
移民 0次 0次 0
結業 0次 0次 0
北上 0次 1次 0

資料來源︰近三份《施政報告》

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

 
 
 
 