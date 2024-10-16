施政報告2024｜《施政報告》提「改革」41次　新質生產力、低空經濟首成關鍵字

「金融」「貿易」增關注 今年7月舉行的三中全會通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，當中明確提到香港「三個中心、一個高地」的戰略定位，提出「發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位」，以及「支持香港打造國際高端人才集聚高地」。 「金融」字眼由去年的35次，增至今年的44次，「貿易」出現次數增長更為明顯，由去年的19次，增至今年的57次。至於「金融中心」和「航運」則稍增至8次和28次。至於「人才」和「企業」出現92次及57次，分別較去年的65次和49次為多。 「低空經濟」首現即提10次 政策方面，「旅遊」較去年的64次微跌3次，「盛事」則由去年的4次，大增至18次。「青年」只出現51次，比去年微減4次，但遠低於前年的88次。去年《施政報告》提及「生育」19次，今年只提到6次。 不少關鍵字亦於今年新上榜，在李家超任內的《施政報告》中首次出現，其中「低空經濟」出現10次，「新質生產力」出現6次，「熊貓」和「伊斯蘭」各出現1次。

提17次「工作組」多於上兩份總和 「工作組」在今年《施政報告》出現17次，較上兩份總和的11次更多，「國際」出現145次，遠高於前年和去年的74次和121次，「法治」在前年及去年出現11次和3次，今年則沒有提及。 至於輿論討論較多的字眼，例如「樓價」、「移民」、「結業」和「北上」，今年《施政報告》亦沒有提及。

李家超任內《施政報告》關鍵字 關鍵字 2022年 2023年 2024年 改革 1次 4次 41 次 發展 220次 320次 339次 民生 5次 6次 9 次 未來 55次 28次 27 次 幸福 5次 2次 4 次 經濟 40次 65次 82 次 金融 26次 35次 44 次 金融中心 7次 7次 8 次 航運 7次 23次 28次 貿易 21次 19次 57次 人才 92次 65次 92 次 創科 41次 15次 23 次 科技 70次 82次 79 次 企業 59次 49次 57 次 青年 88次 55次 51次 旅遊 26次 64次 61 次 盛事 7次 4次 18 次 房屋 66次 65次 46 次 生育 0次 19次 6 次 新質生產力 0次 0次 6 次 低空經濟 0次 0次 10 次 熊貓 0次 0次 1 次 伊斯蘭 0次 0次 1 次 習近平 2次 2次 1次 中國 4次 7次 10 次 內地 85次 81次 64 次 祖國 5次 4次 1 次 愛國 9次 29次 12 次 國家 44次 66次 58 次 國家安全 8次 22次 18 次 安全 24次 49次 41 次 一帶一路 8次 12次 9 次 大灣區 45次 62次 49 次 一國兩制 13次 15次 16 次 國際 74次 121次 145 次 法治 11次 3次 0 次 工作組 11次 10次 17 次 小組 11次 10次 9 次 委員會 29次 22次 17 次 基金 27次 30次 27 次 樓價 0次 2次 0 次 移民 0次 0次 0 次 結業 0次 0次 0 次 北上 0次 1次 0 次 資料來源︰近三份《施政報告》