施政報告2024｜《施政報告》提「改革」41次　新質生產力、低空經濟首成關鍵字

《施政報告》關鍵字凸顯施政重點，《am730》統計特首李家超任內第三份《施政報告》的關鍵字出現次數，其中「改革」字眼明顯增加，由前年及去年僅出現1次和4次，大幅增加至今年的41次；「貿易」亦由去年的19次增至今年的57次；「經濟」則由前年和去年的40次和65次，增至今年的82次。而「新質生產力」、「低空經濟」、「熊貓」和「伊斯蘭」是在李家超任內《施政報告》首次出現，其中「低空經濟」出現多達10次。
「經濟」著墨多提82次
《am730》統計李家超任內三份《施政報告》關鍵字出現次數，計及目錄、附錄內容及附件的指定項目指標。今年《施政報告》主題是「齊改革同發展，惠民生建未來」，其中「改革」、「發展」和「民生」字眼出現次數均錄得上升，「改革」字眼在前年和去年分別僅出現1次和4次，今年則大增至41次，「發展」是《施政報告》常見字眼，亦由去年出現320次，增至今年的339次，「民生」則由去年的6次， 增至今年的9次。但「未來」卻由去年的28次，微跌一次至今年的27次。今年「經濟」亦是著墨較多的字眼，由前年和去年的40次和65次，增至今年的82次。
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「金融」「貿易」增關注
今年7月舉行的三中全會通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，當中明確提到香港「三個中心、一個高地」的戰略定位，提出「發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位」，以及「支持香港打造國際高端人才集聚高地」。
「金融」字眼由去年的35次，增至今年的44次，「貿易」出現次數增長更為明顯，由去年的19次，增至今年的57次。至於「金融中心」和「航運」則稍增至8次和28次。至於「人才」和「企業」出現92次及57次，分別較去年的65次和49次為多。
「低空經濟」首現即提10次
政策方面，「旅遊」較去年的64次微跌3次，「盛事」則由去年的4次，大增至18次。「青年」只出現51次，比去年微減4次，但遠低於前年的88次。去年《施政報告》提及「生育」19次，今年只提到6次。
不少關鍵字亦於今年新上榜，在李家超任內的《施政報告》中首次出現，其中「低空經濟」出現10次，「新質生產力」出現6次，「熊貓」和「伊斯蘭」各出現1次。
提17次「工作組」多於上兩份總和
「工作組」在今年《施政報告》出現17次，較上兩份總和的11次更多，「國際」出現145次，遠高於前年和去年的74次和121次，「法治」在前年及去年出現11次和3次，今年則沒有提及。
至於輿論討論較多的字眼，例如「樓價」、「移民」、「結業」和「北上」，今年《施政報告》亦沒有提及。
李家超任內《施政報告》關鍵字
|關鍵字
|2022年
|2023年
|2024年
|改革
|1次
|4次
|41次
|發展
|220次
|320次
|339次
|民生
|5次
|6次
|9次
|未來
|55次
|28次
|27次
|幸福
|5次
|2次
|4次
|經濟
|40次
|65次
|82次
|金融
|26次
|35次
|44次
|金融中心
|7次
|7次
|8次
|航運
|7次
|23次
|28次
|貿易
|21次
|19次
|57次
|人才
|92次
|65次
|92次
|創科
|41次
|15次
|23次
|科技
|70次
|82次
|79次
|企業
|59次
|49次
|57次
|青年
|88次
|55次
|51次
|旅遊
|26次
|64次
|61次
|盛事
|7次
|4次
|18次
|房屋
|66次
|65次
|46次
|生育
|0次
|19次
|6次
|新質生產力
|0次
|0次
|6次
|低空經濟
|0次
|0次
|10次
|熊貓
|0次
|0次
|1次
|伊斯蘭
|0次
|0次
|1次
|習近平
|2次
|2次
|1次
|中國
|4次
|7次
|10次
|內地
|85次
|81次
|64次
|祖國
|5次
|4次
|1次
|愛國
|9次
|29次
|12次
|國家
|44次
|66次
|58次
|國家安全
|8次
|22次
|18次
|安全
|24次
|49次
|41次
|一帶一路
|8次
|12次
|9次
|大灣區
|45次
|62次
|49次
|一國兩制
|13次
|15次
|16次
|國際
|74次
|121次
|145次
|法治
|11次
|3次
|0次
|工作組
|11次
|10次
|17次
|小組
|11次
|10次
|9次
|委員會
|29次
|22次
|17次
|基金
|27次
|30次
|27次
|樓價
|0次
|2次
|0次
|移民
|0次
|0次
|0次
|結業
|0次
|0次
|0次
|北上
|0次
|1次
|0次
資料來源︰近三份《施政報告》