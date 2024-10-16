施政報告2024｜李家超用151分鐘宣讀近3年最短　用時仍多於林鄭梁振英

行政長官李家超今日（16日）宣讀任內第三份《施政報告》，李家超由早上11時01分開始宣讀，至下午1時32分讀完，總用時達151分鐘，是李家超任內三份《施政報告》宣讀時間中最短，惟仍高於前行政長官梁振英及林鄭月娥任內宣讀《施政報告》的用時。李家超任內首兩份施政報告宣讀用時分別為163分鐘和200分鐘。

內容方面，2022年《施政報告》共有150段，去年則有171段，今年有228段，則為李家超任內最多。李家超去年「開創先河」成為首位坐下宣讀《施政報告》的特首，今年亦延續做法。

林鄭宣讀最長137分鐘

對比過去兩任行政長官，前行政長官梁振英任內5次宣讀《施政報告》（2013年至2017年）用時均在2小時左右，介乎108分鐘至130分鐘，5份《施政報告》文本全長為約2.6萬至3.4萬字，其繼任者林鄭月娥任內首兩份《施政報告》（2017年及2018年）字數則大幅增加，分別長達約5.1萬字及約6.1萬字，但林鄭月娥只讀出報告重點，未有按照過往做法宣讀全文，故兩次耗時均僅約40分鐘，其後2019年時值反修例事件，林鄭月娥改以電視宣讀，報告全文亦只有約1.1萬字，讀完全文耗時51分鐘，其任內最後兩份《施政報告》（2020年及2021年）亦回復宣讀全文做法，兩次均耗時約137分鐘。