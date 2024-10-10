施政報告2024｜李家超與中小企交流　專項基金支援電商轉型

行政長官李家超表示，政府與生產力促進局除了共同推動新質生產力發展，亦攜手為中小企提供各方面的支援。他前日和數名受惠於政府和生產力局資助與支援的中小企代表交流，了解對目前營商環境的看法，繼續《施政報告》的諮詢。
李家超在社交網頁表示，去年《施政報告》中提出跨部門「電子商貿發展專責小組」，推行政策協助中小企拓展電商業務，包括在內地電商平台舉辦「香港好物節」，提升香港品牌的知名度和拓展內銷市場，為本地企業轉型「開路」。
中小企冀開拓電商市場
其中母嬰產品公司總經理王先生認同政策理念，他表示近年零售模式急速轉變，公司和很多本地中小企一樣，都希望轉型開拓電商市場，但入場門檻成本甚高，對資金緊絀的中小企構成財政負擔。
政府「BUD專項基金」等資助計劃正好為中小企紓緩經濟壓力，讓公司無後顧之憂進軍跨境電商和內地網上零售市場。 李家超又說，目前政府提供各類型資助計劃，在融資信貸保證、拓展業務、升級轉型及推動科技應用等各方面向中小企給予支援。
使用「科技券」升級銷售系統
其中香港百年珠寶品牌公司資訊科技及數碼轉型總監連先生分享公司進行數碼轉型的成功經驗，指公司透過政府的「科技券」計劃，升級銷售系統和倉庫貨存管理系統，提升倉存及出貨管理效率，有助推動業務增長。
李家超表示，與中小企代表的交流，深入了解到不同行業在經濟過渡期、轉型期及洗牌期中所遇到的不同挑戰，以及尋求轉型的需要，會與團隊會仔細考慮他們的意見。
原文刊登於 香港電台