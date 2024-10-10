施政報告2024｜李家超與中小企交流　專項基金支援電商轉型

行政長官李家超表示，政府與生產力促進局除了共同推動新質生產力發展，亦攜手為中小企提供各方面的支援。他前日和數名受惠於政府和生產力局資助與支援的中小企代表交流，了解對目前營商環境的看法，繼續《施政報告》的諮詢。

李家超在社交網頁表示，去年《施政報告》中提出跨部門「電子商貿發展專責小組」，推行政策協助中小企拓展電商業務，包括在內地電商平台舉辦「香港好物節」，提升香港品牌的知名度和拓展內銷市場，為本地企業轉型「開路」。