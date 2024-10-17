施政報告2024｜李家超舉例「開車有紅綠燈非限制自由」　強調香港是開放包容社會

行政長官李家超在立法會出席施政報告答問會，強調香港是十分開放和包容的社會，舉例「開車有紅綠燈，並非限制自由」，市民在大家公認的規矩下有最大自由。
非建制派立法會議員狄志遠在會上發言，提及諾貝爾經濟學獎3位得獎者的研究，關於社會制度對國家繁榮是至關重要，指出包容性制度往往是長期持續繁榮發展的基石。而包容性制度包括促進大多數人參與經濟及政治活動、公平分配資源及機會、公民對政府有發言權、保障財產及法治權。不過，狄志遠指出香港如今的貧富差距愈來愈大，不少市民對社會缺乏歸屬感，問李家超會否擔心缺乏上述包容性社會制度會影響經濟發展。
李家超回應指在施政報告中想建立的，正正是關愛共融的社會，當中惠及民生的章節最廣泛。他強調香港被評為世界最自由的經濟體，代表想做任何經濟活動都可以。有充分合理的法律保障，正正為市民提供最大的自由，「等於開車有紅綠燈，並非限制自由」，而是在規則下擁有最大自由。
指經常聽到狄志遠有尖銳看法
李家超又指每日都聽到反對及尖銳的意見，有些有道理的，會在政策作改動，「 但唔會話你知因為A講完，我咁做」。他又指經常聽到狄志遠有尖銳的看法，「你每日都講，歡迎你講，同事樂意聽，媒體亦有報道」。他認同有差異是正常，有差異才會進步。