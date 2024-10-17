施政報告2024｜李家超舉例「開車有紅綠燈非限制自由」　強調香港是開放包容社會

行政長官李家超在立法會出席施政報告答問會，強調香港是十分開放和包容的社會，舉例「開車有紅綠燈，並非限制自由」，市民在大家公認的規矩下有最大自由。

非建制派立法會議員狄志遠在會上發言，提及諾貝爾經濟學獎3位得獎者的研究，關於社會制度對國家繁榮是至關重要，指出包容性制度往往是長期持續繁榮發展的基石。而包容性制度包括促進大多數人參與經濟及政治活動、公平分配資源及機會、公民對政府有發言權、保障財產及法治權。不過，狄志遠指出香港如今的貧富差距愈來愈大，不少市民對社會缺乏歸屬感，問李家超會否擔心缺乏上述包容性社會制度會影響經濟發展。