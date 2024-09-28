施政報告2024｜李家超落區沙田探訪勸小朋友多做運動 長者大讚「做得好」

繼早前黃大仙「落區」進行地區諮詢後，李家超今日到訪沙田區禾輋邨、瀝源邨、沙角邨，了解公營房屋及基層醫療政策落實狀況。早上約10點，李家超與民青局局長麥美娟、勞福局局長孫玉菡、民政總署署長張趙凱渝、沙田民政事務專員余懷誠，到達沙田禾輋邨豐和樓住戶進行家訪， 與一對長者交流，其中一名長者指屋邨有些破舊，另一名長者又提及「又話呢度會拆」，李家超指「屋邨管理會一路一路做」，並按順序一直做，稍後會有消息公布。其間，長者大讚香港政府「做得好」，李家超則表示「一齊努力做」。

李家超又在fb上發文指70多歲的許媽媽與40多歲、患有肌肉萎縮症的幼女同住，過往曾以一人之力同時照顧三位患有肌肉萎縮症的家人，包括她的丈夫和大女兒，惟二人已先後因病離世，她們認為，暫託服務對殘疾人士和照顧者都有非常大的幫助，希望政府加強相關支援。李家超指許媽媽樂觀積極的態度，「努力克服疾病為他們一家人帶來的衝擊和挑戰，令我感到十分敬佩。」

李家超鼓勵小朋友多做運動

其後，李家超到公園與小朋友交流，更試玩小朋友手上的吹泡泡玩具。當其中一個小朋友稱自己喜歡「打機」時，李家超指小朋友「打機」同時亦要多做運動，又指香港運動員取得佳績。

探訪耀能協會社區康復中心

隨後李家超一行人又到訪附近的香港耀能協會新界東日間社區康復中心， 以了解支援殘疾人士和照顧者的服務，又在帖文中提及「該中心每年提供近15,000人次的康復訓練及1,100人次的嚴重殘疾人士日間照顧服務；亦會為照顧者提供訓練活動及教育課程，強化他們的照顧能力及紓緩壓力。」