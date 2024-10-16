施政報告2024｜住宅按揭可借七成　再推「還息不還本」　烈酒稅勁減　合標劏房叫「簡樸房」(更新)

特首李家超將在本周三(16日)發表任內第三份《施政報告》。新一份《施政報告》封面沿用綠色，主題為「齊改革同發展 惠民生建未來」。《施政報告》將於周三早上11時在李家超社交網站專頁直播。 副篇列政策背景細節 李家超解釋，《施政報告》封面繼續沿用綠色，象徵和諧、活力、繁榮、新動力和新意念，亦寓意政府施政的連貫性和持續性，凸顯香港正邁向「由治及興」，一個千帆並舉、迸發實力的時刻。他說，今次《施政報告》以「副篇」取代以前沿用的政策措施文件，「副篇」將會列出不同政策和背景細節，讓市民明白兩者的關聯性，他不希望「副篇」被忽略。

▼《施政報告2024》片段▼ 國際金融中心地位重奪世界第三 粉碎各種「唱衰論」 【13:33更新】李家超在結語中指，自上任以來，提出各種措施推行改革，改變政府文化，強化系統、優化制度，為建設每天進步的香港而奮鬥，為市民有更好的住房、更好的教育、更好的生活而努力。 在共同努力下，香港國際金融中心地位上升一位，重奪世界第三，粉碎了各種「唱衰論」。但過去的成功，不代表將來的成功。香港不可自滿，必須不斷求進求變，自我革新。同時，不可妄自菲薄，不可被內部和外部唱衰力量動搖自信、破壞士氣。 他表示，今年的《施政報告》，深化了他上任以來的改革，進一步推出強化措施。世界百年未有之大變局正加速演進，地緣政治複雜，中美關係出現不確定性，香港面對外部政治力量衝擊。這都會帶來挑戰。他有信心在改革創新，共同努力下，社會的經濟會發展得更蓬勃，市民會生活得更豐盛，香港的未來一定會更美好。 撥款3億元 資助私企安裝高速充電設施 【13:29更新】首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK 1預計明年投入服務，我們亦會推進I·PARK 2建設，向「零廢堆填」目標進發。政府會持續評估社會對減廢的看法和參與度，明年中向立法會匯報。 在加速生產綠色轉型方面，政府會注資1億元，推出新一輪「清潔生產伙伴計劃」，加快推動位於香港及廣東省的港資工廠綠色轉型和改造升級，向碳中和目標邁進。 在擴大電動車充電網絡Z，政府大力推行綠色運輸，透過「EV屋苑充電易資助計劃」和寬免總樓面面積安排，估計2027年中前提供約20萬個充電停車位。政府會投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3 000個高速充電器。 僱員再培訓局明年初起不設學歷上限 【13:25更新】李家超指，改革僱員再培訓局，明年初開始不再設學歷上限，以全民培訓為目標、增加最少15,000個年度總學額、加強與高等院校和龍頭企業等合作，及加強職涯規劃和職業配對等服務。 落實強積金全自由行 另外，他表示落實強積金全自由行，強制性公積金計劃管理局會研究「全自由行」具體方案，利用今年6月推出的積金易平台，容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，鼓勵僱員積極管理強積金投資，促進市場競爭，創造減費空間。 「關愛隊」撥款恆常化 下期資助金額增五成 【13:23更新】李家超表示，「關愛隊」勤奮用心，提供多元關愛和支援服務，政府會恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成，支持「關愛隊」的工作。 社署推試驗計劃 設4間「社區親子中心」 【13:20更新】政府會進一步加強殘疾人士康復服務，包括在全港設立14間「綜合社區康復中心」，增加1,280個服務名額，以綜合個案管理模式，因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援。 同時增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援；在新界東增設殘疾人士地區支援中心；及增加約1,040個日間、住宿及學前康復服務名額，並研究在空置的幼稚園校舍設立特殊幼兒中心。 在照顧兒童方面，李家超指，立法會已通過《強制舉報虐待兒童條例》，規定社福界、教育界及醫療衞生界的專業人士必須舉報嚴重虐兒個案。為加強育兒教育，社署會推出試驗計劃，成立4間「社區親子中心」，以遊戲為本方式促進親子互動及教導家長正向育兒方法，支援有需要的家庭。

明年推綜援長者入住廣東安老試驗計劃 每月可獲資助5000元 【13:12更新】在扶貧方面，李家超指今年內推出第三期「共創明『Teen』計劃」，招募4,000名學員，推動校友會青年領袖籌辦活動發展自我、加強友師培訓等。 他又說，明年推出為期3年的資助綜合社會保障援助(綜援)長者入住廣東省安老院試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1,000個。 另外，政府著重照顧有需要的長者，不斷加強長者服務。政府會把「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6,000張，讓更多體弱長者無須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務。 政府亦會優化「廣東院舍照顧服務計劃」，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括今年11月起，參加計劃的安老院由現時4家增加至11家。 引入非本地輔助醫護 北都籌建第三所醫學院 【13:06更新】李家超指，政府會在明年提交草案，引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員。 同時為為增加醫生，並配合香港發展成國際醫療創新樞紐，除增加現有兩所醫學院培訓學額外，政府支持本地大學籌建第三所醫學院，將成立工作組邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書。政府會於北都牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。 在中醫藥發展方面，政府明年內公布《中醫藥發展藍圖》，首間中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓預計明年落成分階段投入服務；及舉辦首屆「香港中醫藥文化節」，伙拍業界推廣中醫藥文化。 人工島工程設計年內開展 【13:02更新】李家超指，政府會穩慎推展交椅洲人工島建設，年底前啟動項目填海部分的環評程序，目標在明年完成審批工作。相關詳細工程設計今年內會開展。 市區重建局正進行荃灣及深水埗規劃研究，將在明年下半年提出更新大綱藍圖。發展局亦正研究利用新開發土地推動大型舊區重建項目，包括跨區轉移地積比、建造更多「專用安置屋邨」等，目標在明年上半年制訂建議。 政府會把「活化工廈」多項快將到期的措施延長至2027年底，包括繼續容許工廈重建項目增加地積比率最多兩成等，持續鼓勵舊工廈重建及改裝。 明年1月推濫用公屋舉報獎勵計劃 提供確切情報者獲獎賞 【12:55更新】在完善置業階梯方面，李家超指調整公屋(包括綠表置居計劃(綠置居))和資助出售單位的比例，由現時七比三逐步調整至六比四。 下一期推出的綠置居及居屋開始，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼。 房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。 房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。 住宅物業按揭成數調整至七成 供款入息比率上限調整五成 金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。 合標劏房叫「簡樸房」 面積不少於8平方米等 【12:48更新】李家超指，「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。 不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。 法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。政府會為此設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記；而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。 政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。 首批2100個「簡約公屋」明年首季入伙 【12:44更新】在增大公營房屋供應方面，李家超指，不容緩的態度幫市民上樓，在上任時提出的「提前上樓計劃」至今已為超過2,000個家庭提前5至9個月上樓，為受惠者節省近5,000萬元租金開支。在2027-28年度及之前，將共有另外約10,000個單位可提早上樓。 此外，首批位於元朗攸壆路約2,100個單位的「簡約公屋」，將在明年第一季落成入伙。明年會共有約9,500個單位落成，全部約30,000個單位2027-28年度前會落成。 與內地研港深兩地園區特定人員便捷過境 【12:39更新】李家超指，套深港科技創新合作區位處深圳河兩側，包括深圳園區及香港園區。政府會結合「一國兩制」優勢和「一河兩岸」地利，發展河套香港園區成為世界級產學研平台，建設具國際競爭力的產業中試轉化基地，營造全球創科資源匯聚點，及開闢制度與政策創新試驗田。 政府亦正與國家有關部委探討試行創新的便利措施，例如：港深兩地園區特定人員便捷過境；利用無人低空運輸，方便物資跨境流動；便利落戶香港園區的內地企業跨境調撥資金等。 北部都會區 試行「片區開發」模式 【12:35更新】在推進北部都會區建設方面，李家超指政府會試行「片區開發」模式，加快北都建設，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。我們物色了三個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。 設「促進銀髮經濟工作組」 鼓勵各界業務加入銀髮經濟元素 【12:31更新】李家超指，政府將成立「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，循5範疇推出措施，包括促進「銀色消費」 — 與各界構建樂齡友善消費，鼓勵在業務上加入銀髮經濟元素，例如長者折扣，並保障年長消費者權益等。