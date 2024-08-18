施政報告2024｜李家超：感受到市民的熱誠 會研究和考慮當中意見

李家超指，市民從自身領域出發，積極提出意見，他感受到每位市民都充滿熱誠，愛護香港，熱心共同建設香港。香港正需要參與者、創業者、經營者和政府一起創新求變，共同提出新想法，在各領域推進落實。政府會在政策規劃或建立平台和資源配合方面全力做工作，助力業界包括經營者和前線人員發揮所長，創新和優化產品和服務。

李家超又表示，他和團隊在今日的地區諮詢會中與市民有很好的交流。他感謝市民的寶貴意見，在撰寫《施政報告》時更了解他們的訴求。政府會用心研究和考慮大家的意見，繼續創新求變，思考和採取新方法解決問題，秉持「沒有最好，只有更好」的工作態度，為市民做實事，回應市民對特區政府的信任和期望。