施政報告2024｜李家超：約5000租戶濫用公屋被收回單位 等同一條中型屋邨

新一份《施政報告》將於10月16日公布，行政長官李家超今日（27日）再落區探訪。李家超指，除了社福支援外，房屋亦是市民最關心的政策之一，今日視察日間社區康復中心後，便轉往沙田區視察一個被收回的公屋單位，由房屋局局長何永賢向他匯報政府打擊濫用公屋的執行情況和進度。

行政長官李家超於社交專頁表示，每收回一個被濫用的公屋單位，就有一位真正需要的市民或一個家庭，得到一個展開新生活的機會，當局不能放鬆，必須繼續嚴打濫用公屋。