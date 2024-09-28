施政報告2024｜李家超：約5000租戶濫用公屋被收回單位 等同一條中型屋邨

新一份《施政報告》將於10月16日公布，行政長官李家超今日（27日）再落區探訪。李家超指，除了社福支援外，房屋亦是市民最關心的政策之一，今日視察日間社區康復中心後，便轉往沙田區視察一個被收回的公屋單位，由房屋局局長何永賢向他匯報政府打擊濫用公屋的執行情況和進度。
行政長官李家超於社交專頁表示，每收回一個被濫用的公屋單位，就有一位真正需要的市民或一個家庭，得到一個展開新生活的機會，當局不能放鬆，必須繼續嚴打濫用公屋。
他指，在視察收回單位和聽取匯報後，對社會資源的使用和把關有更多角度的看法，對他和團隊撰寫新一份《施政報告》有很大的幫助。
收回單位等同一條中型屋邨
他提到今次視察的單位，是因持有人隱瞞擁有物業而被收回，目前完成翻新工程，準備租予輪候人士。在2022/23至2023/24年度，共有約5,000個因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位，等同興建一條中型屋邨的單位數目。
下月要求12萬公屋長者申報
李家超表示，房委會下月會要求新一批約12萬戶公屋全長者住戶申報居住情況，以及2萬戶剛在公屋住滿2年的非全長者戶，申報有否擁有香港住宅物業及居住情況，繼續執行打擊濫用公屋的工作。
原文刊登於 香港電台