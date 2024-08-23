施政報告2024｜李家超︰經濟在挑戰中找機遇　搶人才企業有成果(有片)

李家超在社交平台上載影片，當中訪問了多位落戶香港的企業、來港人才及創科界人士。李家超說，高興聽到他們對政府工作的肯定，強調本港正處於經濟轉型期，政府會繼續以科技創新為主導，發展新質生產力，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，全力拼經濟、謀發展。李家超說正就施政報告進行諮詢，呼籲各行各業積極提出意見，合力推動產業多元化。

行政長官李家超將於10月發表任內第三份施政報告，他表示過去一年，香港經濟在挑戰中尋找機遇，在競爭中完善自我，政府積極搶人才、搶企業、促創新，獲得一系列正面成果。

影片中又提到，截至上月，當局已與超過100間有潛力和具代表性的重點創科企業，洽談好於香港落戶或擴展業務，為本港帶來合共超過520億元的投資額，創造超過15,200個就業機會；去年1月至今年7月期間，亦協助超過700間企業在港開設或拓展業務，它們將合共投資近1,000億元。

吸納人才及創科發展方面，截至上月，各項輸入人才計劃已吸引逾34萬人申請，超過21萬個案獲批，逾14萬人已來港；至於撥款100億元推出的「產學研1+計劃」，截至本月初，亦已有6所大學的24個項目落實參與計劃，總資助額超過10億元。