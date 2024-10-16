施政報告2024｜李家超：立法制訂「劏房」出租制度　合標準單位命名「簡樸房」 (持續更新)

特首李家超將在本周三(16日)發表任內第三份《施政報告》。新一份《施政報告》封面沿用綠色，主題為「齊改革同發展 惠民生建未來」。《施政報告》將於周三早上11時在李家超社交網站專頁直播。 副篇列政策背景細節 李家超解釋，《施政報告》封面繼續沿用綠色，象徵和諧、活力、繁榮、新動力和新意念，亦寓意政府施政的連貫性和持續性，凸顯香港正邁向「由治及興」，一個千帆並舉、迸發實力的時刻。他說，今次《施政報告》以「副篇」取代以前沿用的政策措施文件，「副篇」將會列出不同政策和背景細節，讓市民明白兩者的關聯性，他不希望「副篇」被忽略。

▼《施政報告2024》片段▼ 立法制訂「劏房」出租制度 合標準單位命名「簡樸房」 【12:48更新】李家超指，「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。 不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。 法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。政府會為此設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記；而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。由於新進入市場的分間單位必須是已獲認證為符合標準的「簡樸房」，而已登記的現有單位必須改建為合標的「簡樸房」，否則寬限期過後業主繼續出租不合標單位便屬違法，相關單位會有序被取締，因此不合標的住宅樓宇分間單位數目會逐步減少，直至清零。

政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。 【12:44更新】在增大公營房屋供應方面，李家超指，不容緩的態度幫市民上樓，在上任時提出的「提前上樓計劃」至今已為超過2,000個家庭提前5至9個月上樓，為受惠者節省近5,000萬元租金開支。在2027-28年度及之前，將共有另外約10,000個單位可提早上樓。 此外，首批位於元朗攸壆路約2 100個單位的「簡約公屋」，將在明年第一季落成入伙。明年會共有約9 500個單位落成，全部約30 000個單位2027-28年度前會落成。

與內地研港深兩地園區特定人員便捷過境 【12:39更新】李家超指，套深港科技創新合作區位處深圳河兩側，包括深圳園區及香港園區。政府會結合「一國兩制」優勢和「一河兩岸」地利，發展河套香港園區成為世界級產學研平台，建設具國際競爭力的產業中試轉化基地，營造全球創科資源匯聚點，及開闢制度與政策創新試驗田。 政府亦正與國家有關部委探討試行創新的便利措施，例如：港深兩地園區特定人員便捷過境；利用無人低空運輸，方便物資跨境流動；便利落戶香港園區的內地企業跨境調撥資金等。

北部都會區 試行「片區開發」模式 【12:35更新】在推進北部都會區建設方面，李家超指政府會試行「片區開發」模式，加快北都建設，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。我們物色了三個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。 設「促進銀髮經濟工作組」 鼓勵各界業務加入銀髮經濟元素 【12:31更新】李家超指，政府將成立「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，循5範疇推出措施，包括促進「銀色消費」 — 與各界構建樂齡友善消費，鼓勵在業務上加入銀髮經濟元素，例如長者折扣，並保障年長消費者權益等。

再推「還息不還本」撐中小企 申請最多12個月 【12:28更新】李家超指，針對中小企在經濟轉型期常遇到的挑戰，政府會再推「還息不還本」 ，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業，包括就現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款，申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資。

同時，政府會向「BUD專項基金」注資10億元 — 通過基金(全稱「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」)協助中小企升級轉型和拓展新市場，包括擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，並更針對性資助企業推行綠色轉型項目。 設「發展旅遊熱點工作組」 【12:25更新】李家超指，政府會成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。 向中央提請恢復深圳「一簽多行」 擴大「一周一行」試點城市範圍 特區政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，中央政府有關部門表示將積極研究加速推進。

為促進與東盟往來，政府即日起放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務「一簽多行」申請門檻和「一簽多行」簽證有效期由兩年增加至三年，去年已放寬的越南同樣受惠。我們會設加快審批通道，讓這些東盟國家團體旅客，經本地旅行代理商遞交簽證申請可獲特快處理。 開拓中東客源 鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊 【12:20更新】李家超指，政府會以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，在開拓中東和東盟旅客客源方面，政府會積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。

拓展具特色旅遊產品 — 在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。文體旅局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品；保安局亦會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3,000人，及透過人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，並會研究應用相關科技配合未來開放中英街的旅遊發展。 香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊

啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍 【12:18更新】李家超指，政府會在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台，並加強與青年人溝通，包括善用新應用程式「HKYouth+」及其他線上媒體。 下期居屋向40歲以下白表家庭及一人申請者 多派一個抽籤碼 【12:13更新】李家超指，為回應青年對擁有自住空間的期望，政府推出青年宿舍計劃，並在兩年前擴大計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍。我們更成立了專責小組，提供針對性支援和技術建議，包括協助它們與酒店業主商議，盡早達成協議。現時宿位數目已增加到約3,000個。

同時，房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1 500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。 設「香港未來人才深造獎學金計劃」 每年最多1200名 【12:10更新】李家超指，政府全力推進香港成為國際專上教育樞紐，包括鼓勵更多本地學生深造 — 設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1,200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金。

建設北都大學教育城 政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目。 撥款20億元設立教師專業發展基金 政府會撥款20億元設立教師專業發展基金，支持教師專業長遠發展，持續優化教師培訓及交流項目；亦會撥款約4.7億元強化英語、普通話和其他語言的學與教，以及加強照顧有特殊學習需要的學童，繼續為有經濟需要的學童提供書簿津貼等資助。

「高才通」大學增至198間 高收入首個簽證期限由2年延至3年。 【12:05更新】在教育及培育人才方面，李家超指，未來五年，各行業人力短缺估算約18萬人，會革新各項輸入人才機制，包括更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才；以及擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由2年延長至3年。 同時亦會優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。新安排將設配額。

在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港；及延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排，為期兩年。 擴展「1+」審批機制至所有新藥 港深共建「大灣區臨床試驗協作平台」 【12:00更新】在國際醫療創新樞紐方面，李家超指政府會加快改革藥械審批制度，包括：擴展「1+」審批機制至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品，完善評審制度以加快註冊，體現「好藥港用」；落實「香港藥械監管中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖，制訂藥械研發支援策略和措施；及推進規管醫療器械立法準備工作。

他又說亦會加強生物醫藥技術研發轉化，港深共同建設「大灣區臨床試驗協作平台」，拓展研發網絡加快臨床試驗。 預留7.5億元資助的士巴士購電動車 【11:57更新】在推動新能源發展方面，李家超指會在新能源運輸基金預留約7.5億元，資助的士業界和專營巴士公司購置電動車輛，並推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃。同時，會進一步推動新能源發展，包括設立可持續航空燃料(SAF)用量目標；發展可持續航空和綠色船用燃料供應鏈；推動綠氫和低碳氫能。

設「發展低空經濟工作組」 試行無人機配送 【11:50更新】在發展新質生產力方面，政府會推出新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究。 政府亦會會加大投資和引領市場資金，革新政府投資創科產業的思路，包括設立100億元「創科產業引導基金」 — 成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，以及優化「創科創投基金」，當中調撥15億元與業界配對成立聯合基金。 另外，政府將成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長任組長，制訂發展策略和跨部門行動計劃，先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡。

當中包括開拓低空飛行應用場景，全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等；並且會與內地對接 —— 與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等。 國際調解院總部將落戶香港 研設體育爭議解決制 【11:45更新】李家超指，「香港國際法律人才培訓學院」今年會正式啟動，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制等的法律人才。律政司的專責辦公室及專家委員會正全力推進工作。而且，國際調解院總部將在相關國際公約通過生效後落戶香港。

另外，他指隨著體育運動和產業發展，體育糾紛愈趨複雜。我們會研究為體育爭議設立解決制度，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢。 即日起 進口價200元以上烈酒稅率減至10% 【11:42更新】李家超宣布，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。 推出四幅優質物流用地 供業界發展多層式現代高端物流設施 【11:38更新】李家超指，政府會在明年完成構建港口智慧系統，具貨物追蹤、實時運輸資訊、電子資訊及文件存取、港口數據分析等功能，促進航運、港口及物流業持份者信息互聯互通。政府亦會與國際海運組織和企業舉辦更多大型活動，向全球宣揚香港海運實力。

另外，政府正推進落實《現代物流發展行動綱領》，推出4幅優質物流用地，供業界發展多層式現代高端物流設施，明年會公布在洪水橋╱厦村新發展區建設現代物流圈的規劃研究結果。 同時，政府亦會繼續加強與粵西地區及鄰近地區的物流合作，善用港珠澳大橋，擴大貨源，促進貨物經香港中轉。 擴大高增值物流服務 推出4幅物質用地 設立「香港海運港口發展局」 【11:35更新】李家超表示，會提升綠色金融生態系統，金管局將推出「可持續金融行動計劃」，財庫局亦將在今年內推出全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）路線圖，目標是使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。

另外，政府會改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」，作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。政府將委任非官方人士出任主席，成員主要來自航運業界，並設有穩定的專責研究和推廣團隊，增撥資源，提升研究能力、加強海內外推廣和強化人力培訓，更有效支援政府落實政策，推進香港航運業的可持續發展。 【11:30更新】李家超指，政府將進一步優化證券市場，措施包括開拓海外新資金、爭取企業上市、優化上市審批，以及提升市場效率等。

即日起優化投資者入境計劃 容許投資5,000萬元以上住宅物業 【11:25更新】李家超指，政府會不斷改革，鞏固提升香港國際金融中心地位。會持續優化「互聯互通」機制，強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，助力人民幣國際化。 為了進一步強化國際資產及財富管理中心地位，李家超表示優化「新資本投資者入境計劃」 — 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內；及以擴大稅務寬減適用範圍 —— 政府將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。

公務數字轉型 【11:20更新】李家超表示，「數字政策辦公室」會全力鞏固政府及公營機構資訊系統的根基，並牽頭利用本地開發的生成式人工智能文書輔助應用程式，在政府部門試行後推行。今年內推出約20項數字政府及智慧城市方案，包括運用區塊鏈技術發出指定公務員考試電子證書及消防處牌照、利用人工智能處理市民查詢等。 強化跨政策統籌體系機制 成立發展低空經濟工作組等 【11:15更新】李家超指，進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能，將成立「教育、科技和人才委員會」 — 由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港；