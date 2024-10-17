施政報告2024｜稱阻港人北上消費不切實際　李家超：業界不能陶醉以往

行政長官李家超今早(17日)出席施政報告聯合電台節目時，回應是否會推出措施鼓勵市民留港消費。他表示嘗試阻止港人出外消費是不切實際的，並強調內地城市具競爭力，市民到內地旅遊消費屬正常市場行為，亦屬結構性的改變。李家超指香港的消費模式已出現結構性改變，而非僅是周期性波動，業界需認知有關轉變，並利用政府推出的協助中小企措施進行自我革新。

指 過渡期內公司結業是「必然見到」

有主持人引用公司註冊處的數據指出，8月份公司成立與解散的總數均為1.2萬間，即由之前「執10間，開16間」轉變為「開10間，執10間」。因此，主持人提問李家超，香港公司的結業情況是否有所惡化。

李家超回應指，香港目前正處於過渡期，例如經歷旅客結構改變，過渡期時有公司參加或退出市場是「必然見到」。他強調，面對問題應該直視，而非逃避，並提醒社會共同努力處理相關問題。他表示，政府的責任在於提供支持，並會盡量協助業界自我改進和改革。

鋪租貴屬結構性 需謹慎處理

李家超承認零售市場狀況不佳，旅客消費也出現了結構性改變。他認爲業界不能再陶醉於以往的做法，必須自強不息改革，政府會盡量協助縮短有關過渡期。對於香港店鋪租金較高的問題，他指是屬於結構性問題，政府需謹慎處理，以免造成「興一利生一弊」的局面。