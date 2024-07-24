施政報告2024｜楊永杰促推動「粉絲經濟」　增撥資源邀請國際巨星來港

楊永杰提到旅遊業牽動基層每一條神經，如可更好發展旅遊業會惠及基層，建議政府借鑑海外的成功經驗，將本港音樂盛事串連其他盛事，以「1+N 盛事模式」壯大聲勢，透過包裝和宣傳的手段延長盛事的效益；推出「盛事+酒店+高鐵票」等套票優惠，鼓勵旅客留港過夜。為更好發揮啟德體育園的潛力，楊永杰建議制定園區疏散人流的安排，研究開設不同旅遊巴路線，接載觀眾至臨近地鐵站，並積極邀請盛事主辦機構落戶啟德體育園，做到「月月有盛事」。

建議覓地打造「香港影城」

在發展香港「無處不旅遊」方面，議員林素蔚建議覓地打造「香港影城」，設置觀光車遊覽人氣港產片中的沉浸式電影場景，例如近期熱播的《九龍城寨之圍城》的場景，並可加入香港一代巨星，包括張國榮、李小龍等的作品陳列館，宣揚香港的歌影文化；影城亦可結合本地文創、餐飲元素的經營模式，成為香港文化旅遊的標誌之一。

港府同時大力促進創科發展，議員黃錦輝建議在個別政策範疇，先挑選較成熟的項目開始融入人工智能。教育方面，利用人工智能教學助理，為學生提供個別輔導，拔尖補底，同時減輕教學工作量，提升教學質素；醫療方面，於公營醫療中、西醫體系，廣泛引入人工智能協助診症、斷症、辨識藥物等；社福方面，引入人工智能社工協助處理個案，配合情緒人工智能軟件 ，評估服務對象的情緒狀況，避免發生悲劇。