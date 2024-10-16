施政報告2024｜民主黨對無提「政改」表遺憾　質疑劏房叫「簡樸房」標準

羅健熙說，政府提出多方面「改革」，但對於沒有提及「政治改革」，包括選舉制度的改革，民主黨對此表示遺憾。他表示如果政府希望香港市民對政府政策「有感」，必須要讓市民有參與感，而選舉制度的改革，必定有助市民對政策的投入感和參與感。

他又指，特首提及的「內部和外部唱衰力量」，若指社會上的異見聲音或對政府的批評，政府更應該加以鼓勵，因為更能突顯社會的包容性、多元性及香港是國際都會、金融中心。他認為，若社會僅剩一面倒「唱好」政府的聲音，對香港發展並非好事。

針對政府建議以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，羅健熙質疑將合標準的「劏房」定名為「簡樸房」的標準，表示8平方米的標準如何釐訂，若一間「簡樸房」住兩人或一家三口是否適切。此外，他關注政府取締不合標準的「劏房」時的安置安排，以及「劏房」數量減少後租金可能上升是否會加重基層市民負擔，要求政府進一步解釋，以免政策對基層市民生活造成嚴重影響。