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2024-07-17 14:33:14

施政報告2024｜民建聯促取消烈酒稅　香港稅率環觀亞洲幾乎最高

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施政報告2024｜民建聯促取消烈酒稅　香港稅率環觀亞洲幾乎最高(陳芷晴攝)

施政報告2024｜民建聯促取消烈酒稅　香港稅率環觀亞洲幾乎最高(陳芷晴攝)

施政報告正進行公眾諮詢，民建聯提交以「發揮優勢，開拓機遇」為主題的建議書，合共有195項建議。當中民建聯指香港徵收的烈酒稅環顧全亞洲幾乎最高，建議取消烈酒稅，提升香港作為國際洋酒在港拍賣及銷售基地的地位。

民建聯進出口界議員黃英豪指，香港作為國際貿易中心的地位面臨很多挑戰。目前本港對酒精濃度高於30%的進口烈酒徵收100%稅項，黃提及鄰近的澳門只是徵收10%稅項，內地以至台灣地區都遠低於香港。如能夠在短時間內取消稅項，可提升香港作為國際洋酒在港拍賣及銷售基地的地位，因很多國際酒商都希望進軍內地市場。取消烈酒稅亦可惠及內地國酒，可利用香港作為平台行銷全世界。 民建聯議員周浩鼎補充「樣樣嘢都係平衡」，香港既要平衡市民健康，但同時要促進商務貿易經濟，他曾與外國商會溝通，對方十分重視促進酒類質易。

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香港將迎來多兩隻大熊貓來港，民建聯議員陳勇提及四川大熊貓「和花」等「熊貓頂流明星」一隻可帶來幾十億以至上百億的收入。他建議香港推動「熊貓經濟」，創造獨特熊貓文創、餐飲、主題酒店等周邊產品和服務。

一周多行擴至大灣區內地城市

促進旅遊發展方面，民建聯建議向中央爭取進一步改善内地居民赴港簽注政策，例如將「一周多行」逐步有序擴至大灣區9個內地城市，以及恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」政策，希望吸引更多過夜旅客，做到「旺丁旺財」。民建聯亦提倡推出旅遊通行證「HK Pass」，以優惠價格吸引「首遊客」來港。

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