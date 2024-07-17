施政報告2024｜民建聯促取消烈酒稅　香港稅率環觀亞洲幾乎最高

施政報告正進行公眾諮詢，民建聯提交以「發揮優勢，開拓機遇」為主題的建議書，合共有195項建議。當中民建聯指香港徵收的烈酒稅環顧全亞洲幾乎最高，建議取消烈酒稅，提升香港作為國際洋酒在港拍賣及銷售基地的地位。

民建聯進出口界議員黃英豪指，香港作為國際貿易中心的地位面臨很多挑戰。目前本港對酒精濃度高於30%的進口烈酒徵收100%稅項，黃提及鄰近的澳門只是徵收10%稅項，內地以至台灣地區都遠低於香港。如能夠在短時間內取消稅項，可提升香港作為國際洋酒在港拍賣及銷售基地的地位，因很多國際酒商都希望進軍內地市場。取消烈酒稅亦可惠及內地國酒，可利用香港作為平台行銷全世界。 民建聯議員周浩鼎補充「樣樣嘢都係平衡」，香港既要平衡市民健康，但同時要促進商務貿易經濟，他曾與外國商會溝通，對方十分重視促進酒類質易。