施政報告2024｜無人機總會指電離層閃爍對物流運輸影響相對小 試點飛行時應避開市區

施政報告提出推動低空經濟，首階段擬試無人機運藥、送外賣。中國香港無人機總會主席楊景賞表示，本港發展無人機物流運輸，進行試點飛行時，應選擇人煙稀少的地區，避開樓宇密集的市區，測試系統穩定性和居民接受程度，同時讓公眾了解無人機運作的安全性，消除疑慮。
內地、英國和美國等地已廣泛使用無人機
楊景賞在節目《千禧年代》表示，內地、英國和美國等地，已廣泛使用無人機進行物流運輸，證明這項技術切實可行，建議先以運送信件、藥物等輕巧物件作測試，暫時未必適宜在人口稠密地區展開服務。楊景賞解釋說本港市區內Wi-Fi 路由器較多，或會影響無人機運作，加上目前法例規定無人機飛行高度上限為90米，市民或難以即時適應。
提及早前無人機表演受「電離層閃爍」現象影響，被問到無人機運輸會否受天氣因素影響。楊景賞說「電離層閃爍」相比於無人機群飛表演，對物流運輸的影響相對較小，因群飛要求多架無人機在緊密編隊下同時飛行，細微飛行偏移可能會影響表演效果，但物流運輸通常只需單架機飛行，且無人機之間會保持足夠的安全距離，因此影響有限。
楊景賞提出，本地的通訊基站能否充分覆蓋飛行路線，仍有待進一步測試。他指出，香港的4G、5G以至未來6G網絡，覆蓋範圍未必能與內地看齊，因此需要試點項目去了解通訊基建能否滿足無人機物流需要，確保飛行安全。
原文刊登於 香港電台