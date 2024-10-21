施政報告2024｜無人機總會指電離層閃爍對物流運輸影響相對小 試點飛行時應避開市區

施政報告提出推動低空經濟，首階段擬試無人機運藥、送外賣。中國香港無人機總會主席楊景賞表示，本港發展無人機物流運輸，進行試點飛行時，應選擇人煙稀少的地區，避開樓宇密集的市區，測試系統穩定性和居民接受程度，同時讓公眾了解無人機運作的安全性，消除疑慮。

內地、英國和美國等地已廣泛使用無人機

楊景賞在節目《千禧年代》表示，內地、英國和美國等地，已廣泛使用無人機進行物流運輸，證明這項技術切實可行，建議先以運送信件、藥物等輕巧物件作測試，暫時未必適宜在人口稠密地區展開服務。楊景賞解釋說本港市區內Wi-Fi 路由器較多，或會影響無人機運作，加上目前法例規定無人機飛行高度上限為90米，市民或難以即時適應。