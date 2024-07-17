施政報告2024｜田北辰：香港以人工租金及物價「三高」聞名　未來只有高端路線可走

施政報告正進行公眾諮詢，實政圓桌召集人、立法會議員田北辰今日向行政長官李家超遞交建議書，他指香港如中年人一樣，「一直出名三高」，分別是人工高、租金高、物價高，所以「鬥平冇運行」，未來只有一條路可走，就是高端路線。

田北辰指走高端路線，正正和國家國策提倡新質生產力一脈相承。新質生產力的核心是求新、求質、求變，既要發展新產業，又要在原有優勢產業「搞搞新意思」。他指香港「鬥平」難以脫穎而出，走高端路線是對付香港「三高」的出路。實政圓桌提出發展5大高端產業，分別是高端旅遊；高端娛樂、體驗及消費；高端醫療；高端物流運輸；高端科技，希望幫香港「醫好三高」，「打返通啲血管」。

高端旅遊方面，田北辰提及香港舉辦盛事傾向以「觀光式為主」，例如是煙花，但沒有持續性，大多只是一次性的體驗。相反「參與式」的旅遊項目可以令遊客持續參與，「嚟完再嚟」，香港也有條件建造一個亞洲「參與式」旅遊度假勝地，例如南大嶼。他建議政府善用南大嶼天然資源，主動邀請酒店業界探討於南大嶼發展大型旅遊綜合度假村酒店，配合北大嶼的迪士

尼，形成大嶼山旅遊活力區。