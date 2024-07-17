施政報告2024｜田北辰：香港以人工租金及物價「三高」聞名　未來只有高端路線可走

施政報告正進行公眾諮詢，實政圓桌召集人、立法會議員田北辰今日向行政長官李家超遞交建議書，他指香港如中年人一樣，「一直出名三高」，分別是人工高、租金高、物價高，所以「鬥平冇運行」，未來只有一條路可走，就是高端路線。
田北辰指走高端路線，正正和國家國策提倡新質生產力一脈相承。新質生產力的核心是求新、求質、求變，既要發展新產業，又要在原有優勢產業「搞搞新意思」。他指香港「鬥平」難以脫穎而出，走高端路線是對付香港「三高」的出路。實政圓桌提出發展5大高端產業，分別是高端旅遊；高端娛樂、體驗及消費；高端醫療；高端物流運輸；高端科技，希望幫香港「醫好三高」，「打返通啲血管」。
高端旅遊方面，田北辰提及香港舉辦盛事傾向以「觀光式為主」，例如是煙花，但沒有持續性，大多只是一次性的體驗。相反「參與式」的旅遊項目可以令遊客持續參與，「嚟完再嚟」，香港也有條件建造一個亞洲「參與式」旅遊度假勝地，例如南大嶼。他建議政府善用南大嶼天然資源，主動邀請酒店業界探討於南大嶼發展大型旅遊綜合度假村酒店，配合北大嶼的迪士
尼，形成大嶼山旅遊活力區。
為發展高端娛樂、體驗及消費產業，田北辰表示現時香港有兩個接近200萬平方呎的巨型購物商場，分別為早年落成的海港城（海運大廈）和沙田新城市廣場。相反，深圳在近15年已經落成數個接近200 萬呎的巨型商場，吸引大量港人消費。現時洪水橋/厦村新發展區將規劃2,000萬呎商業樓面，其中有1,000萬呎位於洪水橋站附近，建議政府把1,000萬呎商業樓面規劃成巨型綜合娛樂、體驗及消費城。
至於發展高端醫療，田北辰指科技大學應盡快與政府商討，爭取於洪水橋新發展區覓地興建第三間醫學院及教學醫院。此舉除了增加本地醫生人手，亦能匯聚人才、加強本港科研實力、吸引其他國家的市民來港醫治，長遠讓本港建立及發展成醫療樞紐。
高端物流運輸方面，田北辰指北都公路及屯門繞道可謂重中之重，政府必須妥善處理地區聲音，及加入不同顧問公司的建造方案，篩選最佳方案，盡快落成對香港至關重要的巨型基建項目。
最後，為發展高端科技，田北辰支持香港大學計劃於薄扶林道及域多利道之間綠化地帶興建國際創新中心，他促請政府及香港大學積極與各持分者溝通，減輕對附近居民及社福機構的影響，在維持原選址的基礎上創造多贏局面。
建議成立公共交通費協調局
其他還包括建議政府把從港鐵收取的一半股息，注資成立新的公營機構「公共交通費協調局」，由運輸及物流局局長擔任主席，成員包括交通運輸專家、公共交通營運者、市民代表等，以審批公共交通加價，增加透明度。