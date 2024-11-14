施政報告2024｜立法會辯論致謝議案　議員關注「狂人」特朗普上場需開拓東盟等市場

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓發言時，形容「狂人」特朗普再次當選上台，認為美國會繼續打壓中國。香港需繼續與歐美各國加大聯繫，同時加強與東盟、中東等「一帶一路」國家的經貿關係，開拓新機遇。他指所代表的界別早就參與東盟及中東地區嘅建設項目，但過往流於「單打獨鬥」，缺乏政府支持，難以持續發展，擴大業務。未來希望在特區政府牽引下，聯同「國家隊」一起「走出去」，互補優勢，共同發展。

立法會今日第二日辯論施政報告致謝議案，以鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位為主題。有立法會議員關注特朗普再上任美國總統，會繼續打壓中國，香港需開拓東盟、中東等其他市場。

財政司司長陳茂波整體回應議員發言，提到政府積極招商引資，例如他近期出訪歐美、中東等地，許多當地的企業表達了在香港設點的濃厚興趣，計劃以香港作為據點，開拓內地以至亞洲市場，亦有不少機構表達了熱切的合作意願，希望更快落實與香港的合作。例如在沙特阿拉伯利雅得，他率領的代表團與當地夥伴簽署多項合作協議，深化香港與中東在金融、創科及專業服務領域的合作。這些合作不僅強化香港的國際聯繫，更鞏固了香港作為全球南方「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

倡啟德碼頭設立神舟火箭模型

旅遊業發展方面，選委界立法會議員陳月明關注啟德郵輪碼頭未抓緊全球郵輪業復甦機遇。她建議增加啟德碼頭的其他功能，例如設立神舟火箭模型，或者請求中央派出航空母艦或軍艦訪問碼頭。同時善用碼頭及周邊空間，如開設名店倉、特色體育場館等娛樂活動設施，成為旅遊「打卡點」。