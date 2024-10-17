施政報告2024｜第三間醫學院要避免惡性競爭 盧寵茂稱烈酒稅減已考慮醫療衞生界意見 (蘇文傑攝)

新一份《施政報告》提出多項醫療相關政策措施，包括支持本地大學籌建第三間醫學院。醫務衞生局局長盧寵茂表示，考慮到本港需求和要推動成為國際醫療創新樞紐，有必要小心考慮籌建，包括顧及學生來源、教學人手等因素，但同時亦要避免與現有兩間醫學院造成惡性競爭。對於烈酒稅引入雙層稅制，盧寵茂指這屬經濟貿易政策，強調政府已考慮醫療衞生界別意見。 料年內邀請大學交建醫學院建議書 盧寵茂在《施政報告》政策記者會開場發言中，先提及國家主席習近平曾說過「健康是人民幸福最重要指標」，然後指出《施政報告》提出的主要政策措施均與其上任後提出的兩個使命有關，包括「深化醫療體系改革」和成為「國際醫療創新樞紐」。 政府將會積極支持本地大學開設第三間醫學院，盧寵茂稱現有的港大和中大醫學院具高質素、成功打入全球40大，不過本港每千人口只有約2.16名醫生，要解決醫生人手不足問題和支持香港發展醫療體系成為國際樞紐，政府有需要加強培訓本地醫生供應，今日成立的工作小組短期內會召開首個會議，料今年內邀請大學提交建議書。他續說，明白新醫學院會或與現有醫學院造成惡性競爭，因此財政、教學人手、收生來源和病人等因素都要小心考慮，同時希望新醫學院能夠有新收生來源。

醫衞局密切監察酒精相關疾病 烈酒稅昨日《施政報告》宣讀當日起調整，進口價200元或以上的烈酒，200元以上部分稅率由100％大幅減至10％。盧寵茂指，今次只是調整高價烈酒進口價的稅制，作為貿易政策目的是鼓勵更多貿易和相關行業發展，製造更多職位、促進經濟發展等，同時避免激發本地烈酒消耗量，認為特區政府已考慮各項因素，包括醫務衞生局和醫療衞生界的意見，繼而作出平衡經濟貿易、市民健康和公共財政的針對性調稅決定。 盧寵茂續指，政府評估和分析數據後，今次雙層稅制在經濟和貿易推動的同時，應會得出最低的消耗量，又重提2008年撤銷紅酒稅後，當時的人均紅酒使用量雖有微升，但至2013年已回復2007年水平。他強調，今次烈酒並非完全撤銷所有稅項，而是針對性雙層稅制，舉例稱一支進口價300元的烈酒，應繳稅款應為首200元的100％及其後的10％，即合共205元，並指出100％稅率也不代表零售價有一半是稅項。盧寵茂預期對零售價的影響和總烈酒消耗量有限，但醫衞局仍會密切監察酒精過度使用的相關疾病，以及加大力度宣傳酒精禍害、戒酒治療服務等。 《施政報告》又提到，將會改革醫管局、衞生署和基層醫療署的職能和分工。盧寵茂表示，衞生署本身有疾病預防控制、衞生防護中心、健康促進和教育的角色，以及作為藥物器械、私營醫療等監管機構，職務繁重，因此希望把現有醫療服務撥往基層醫療署統籌或醫管局提供，使其發揮好其餘現有角色。

倡訂臨床指引如換髖關節日數 醫務衞生局副局長李夏茵補充，衞生署基層醫療服務有些病人本身同為醫管局病人，若整個同系「提速提效」的話，病人便毋須再分別到兩個地方求醫。當局同時擬提升私營醫療服務質素，包括探討私營醫療收費透明度立法和組織專業平台制訂臨床指引。李夏茵稱，政府希望一併改善私營市場和醫療系統服務，所以組織專業平台制訂臨床指引和質素指標，例如制訂換髖關節手術出院日數指標，檢視公私營醫療質素效率能否提升。 醫衞局常任秘書長陳松青稱，臨床指引是跨專業適用，形容整個改革是將全個香港視作一個醫療系統，「公私營部門都要提質提效。」他指出，政府2016年曾聯同私家醫院聯會推出先導計劃，推出數項提高透明度措施，當局在汲取經驗和其他地方相關經驗，以及邀請顧問研究後，計劃明年上半年與醫療業界展開諮詢。 盧寵茂籲病人有責配合 另外流感高峰期將至，盧寵茂以此為例子稱，期內急症室醫護人員會很辛苦，而社會上現時有流感疫苗可以接種，認為各方也可以合作。他指出，除政府營辦公共醫療、醫管局負責管理、醫生去治療病人，病人本身也有責任配合和做好自己，「如果全社會都積極支持接種流感疫苗，對醫療系統會減低好多負擔。」