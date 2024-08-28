施政報告2024｜紡織業倡成立時裝及紡織發展局　指業界是實力派冀繼續使出「十八般武藝」

建議書以「銳意改革，引領創新，同譜新質生產力，築牢國際競爭力」為主題，圍繞新型工業化、支援工商業及中小企發展，及構建亞洲時裝紡織樞紐，提出逾70項政策倡議。為推進業界發展，業界建議成立「時裝及紡織發展局」，作為法定機構專責統籌行業發展，更有效整合支援業界發展的政策及資源，引領行業改革，打造香港成為亞洲時裝紡織樞紐。

施政報告正進行公眾諮詢，各行業均提交建議書。紡織及製衣界昨日向特首政策組遞交建議書，包括提議成立時裝及紡織發展局，專責統籌行業發展。業界形容他們是「實力派」，希望繼續使出「十八般武藝」。

隨着香港時裝設計周於年底首度舉行，業界建議特區政府應繼續透過文創產業發展處，着手與香港時裝協會及業界持分者緊密合作，為往後每年舉行的時裝周做好長遠規劃，並期望繼續以創意智優計劃支持協會及業界工作，舉辦各大時裝盛事、匯聚國際不同品牌，構建香港成為亞洲時裝品牌交流中心。

形容業界是「實力派」

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒指出，香港是唯一集國際連繫及國家機遇於一身的國際城市，紡織業界在創科研發、品牌建設、供應鏈管理等領域，都是「實力派」。業界期望與特區政府攜手同進，繼續使出行業的「十八般武藝」，將香港打造成亞洲時裝紡織樞紐，為香港拼經濟及增強國際競爭力。